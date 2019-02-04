Son Dakika Haberleri: 6tl Sushi Vs. 290tl Sushi! (#sonradangörme)

6tl Sushi Vs. 290tl Sushi! (#sonradangörme)

52 dakika önce

Bugün #SonradanGörme serisinde ucuz, orta ve pahalı sushi deniyor ve değerlendiriyorum.

Bugün #SonradanGörme serisinde ucuz, orta ve pahalı sushi deniyor ve değerlendiriyorum. Türkiye'nin en pahalı sushi'si nerede? En ucuz sushi'ye para vermenin anlamı var mı? Hepsi bu videoda! Ayrıca video hoşunuza gittiyse "beğenmeyi" unutmayın!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:09 Kaynak: Youtube

Türkiye, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgililer Günü'nden 9 Milyar Lira Ciro Bekleniyor Bakan Albayrak, Türkiye'nin En Değerli Bankası Seçilen Ziraat Bankası'nı Tebrik Etti

Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 20:01:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6tl Sushi Vs. 290tl Sushi! (#sonradangörme)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]