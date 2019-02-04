6tl Sushi Vs. 290tl Sushi! (#sonradangörme)
52 dakika önce
Bugün #SonradanGörme serisinde ucuz, orta ve pahalı sushi deniyor ve değerlendiriyorum.
Bugün #SonradanGörme
serisinde ucuz, orta ve pahalı sushi deniyor ve değerlendiriyorum. Türkiye
'nin en pahalı sushi'si nerede? En ucuz sushi'ye para vermenin anlamı var mı? Hepsi bu videoda! Ayrıca video hoşunuza gittiyse "beğenmeyi" unutmayın!
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:09 Kaynak: Youtube
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