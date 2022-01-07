7-14 Ocak Beyaz Baston Farkındalık Haftası - Son Dakika

Altı Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan 7-14 Ocak Beyaz Baston Farkındalık Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 7-14 Ocak tarihleri arasında görme engellilerin yaşadığı sıkıntıların dile getirildiğini belirterek, görme engelliler için beyaz bastonun önemli bir ekipman olduğunu bildirdi.

Gerek kamu gerek özel sektörde çalışan görme engellilerin işe gidiş gelişlerde caddelere bırakılan eşyalar dolayısıyla zorluklar yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Görme Engelliler Altı Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi olarak kendi halktan da bu konuda hassasiyet ve duyarlılık bekliyoruz. Halk tarafından kaldırımların bilinçsizce işgal edilmesinden kaynaklanan büyük bir sıkıntı yaşadığımızı belirtmek isteriz ve onları biz görme engellileri düşünmesini rica ediyoruz. İnsanların herkesin engelli adayı olduğunu aklından çıkarmamasını rica ediyoruz. Beyaz bastonlu dostlarla empati içinde olunması ve yüreklerimizi birleştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Tüm insanlığı el ele olmaya davet ediyorum. birbirimizin yaşam ışığı olabiliriz."