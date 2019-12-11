7.2'lik depremi yaşadılar - Son Dakika
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7.2'lik depremi yaşadılar

6 saat önce

Tokat'ta simülasyon tırına binen öğrenciler 7.2'lik deprem anını yaşayarak, o anda neler yapılması gerektiğini öğrendi.

Tokat'ta simülasyon tırına binen öğrenciler 7.2'lik deprem anını yaşayarak, o anda neler yapılması gerektiğini öğrendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından olası bir depremde vatandaşların ne yapması gerektiğini anlatmak için hazırlanan deprem tırı Tokat'a geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan gezici deprem simülasyon eğitim tırında, deprem bilincini artırmak ve depremlere karşı nasıl hazırlıklı olunacağını göstermek amacıyla başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlara uygulamalı olarak deprem eğitimi verildi. Tokat AFAD Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim programı kapsamında çocuklara deprem anında yaşananlar anlatıldı. Simülasyon tırında 7.2'lik Düzce ve Van depremi ile 6.8'lik Bingöl depremleri öğrencilere yapay olarak yaşatıldı. Deprem kuşağında yer alan Tokat'ta öğrenciler 'çök, kapan, tutun' hareketini yaparak deprem anında neler yapması gerektiğini öğrendi.

Tokat AFAD Planlama Şube Müdürü Abdullah Sarıçiçek, temel hedeflerinin deprem gerçeği ile korkarak değil de onunla başa çıkabilecek bir olguya dönüştürmek, toplumun tüm katmanlarına bu bilinci yerleştirmek olduğunu söyledi. Simülasyon tırında depremde öğrencilere neler yapılması, neler yapılmaması gerektiğini öğrettiklerini ifade eden Sarıçiçek, "Deprem anında sarsıntıyı hisseder hissetmez çök, kapan, tutun hareketini yapmamız gerekiyor. Çünkü deprem anında ayakta duramazsınız, koşamazsınız, başkasına da yardım edemezsiniz. Depremi hisseder hissetmez ağırlık merkezi düşük, geniş hacimli eşyaların yanında çök kapan tutun hareketini yapıp sarsıntının geçmesini beklemeliyiz" dedi.

Bir ay boyunca Tokat merkez ve ilçelerini gezecek olan gezici deprem simülasyon eğitim tırında deprem anı, deprem öncesi alınması gereken önlemler ile deprem sırasında yapılması gerekenler öğrencilere ve vatandaşlara anlatılacak.

(İHA)

7.2'lik depremi yaşadılar

Cumhuriyet Meydanı, Deprem, Tokat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:55 Kaynak: İHA
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