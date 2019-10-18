Son Dakika Haberleri: 7.2 milyon dolar bağışta bulunan Michael Jordan'ın gözyaşları
Son Dakika Spor 7.2 milyon dolar bağışta bulunan Michael Jordan'ın gözyaşları

7.2 milyon dolar bağışta bulunan Michael Jordan'ın gözyaşları

1 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Basketbolu bıraktıktan sonra NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın sahibi olan Jordan'ın bağışlarıyla açılan iki hastanede sağlık sigortası bulunmayan yaklaşık 35 bin kişiye beş yıl boyunca ücretsiz sağlık hizmeti verilecek.

7.2 milyon dolar bağışta bulunan Michael Jordan'ın gözyaşları, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Basketbolu bıraktıktan sonra NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın sahibi olan Jordan'ın bağışlarıyla açılan iki hastanede sağlık sigortası bulunmayan yaklaşık 35 bin kişiye beş yıl boyunca ücretsiz sağlık hizmeti verilecek.


Hastanenin sahibi Novant Sağlık Topluluğu'na daha önce de 750 bin dolarlık bağışta bulunan efsane basketbolcu 'Novant Sağlık Michael Jordan Ailesi Medikal Kliniği'nin açılışında yaptığı konuşmada "Beni yıllarca destekleyen bu halka bir şeyler verebildiğim için çok mutluyum. Bu benim için çok değerli. Hayatımı Illionis ve diğer yerlerde kazandım ancak her şeyin nerede başladığını da unutmadım. Bana verilen desteğin karşılığını ödeyemem. Bu daha başlangıç" ifadelerini kullandı.


Konuşma sırasında Jordan'ın göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.


Charlotte Hornets, Michael Jordan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:22 
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