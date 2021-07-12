7/24 ÇALIŞIYORLAR Düzce Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları sürerken vatandaşların problemleri de gece gündüz demeden hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Alo 153 Beyaz Masa'ya gelen istek, talep ve şikayetlere anında müdahale ederek vatandaşların sorunlarına anında ve hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Düzce'de su ve kanalizasyon konusunda sorun yaşanmaması için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, gece gündüz demeden çalışma yürütüyor. Vatandaşların memnuniyetini ön plana koyan belediye ekipleri, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyuna dair istek ve talepler, kaçak su ihbarı, fatura ve abonelik bilgileri gibi birçok işlemi hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor.

İÇME SUYU HATTI PROJESİ İHALE AŞAMASINA GELDİ

Uzun yıllar değişmeyen ve yıpranan içme suyu hatlarının değiştirilmesi için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün başlattığı proje ise ihale aşamasına geldi. Projenin ihalesi yapıldıktan sonra Düzce'nin içme suyu alt yapısı son teknoloji kullanılarak en az 50 yıl sorun çıkarmayacak şekilde yenilenecek. Böylelikle Başkan Özlü'nün hayallerinden biri olan alt yapı sorunu ortadan kalkacak.

100 METRE İÇME SUYU HATTI YENİLENDİ

Rutin olarak Merkez, Konuralp ve Bahçeşehir terfi istasyonlarını temizliğini yapan ekipler, içme suyu arıtma tesisini de yeni kaynaklarla takviye ediyor. Son bir hafta içerisinde 100 metre içme suyu hattında yenileme çalışması yapıldı.