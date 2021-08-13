Üye Girişi
7/24 görevdeki zabıtadan 81 bin 75 denetim - Son Dakika

7/24 görevdeki zabıtadan 81 bin 75 denetim

13.08.2021 11:42
7/24 görevdeki zabıtadan 81 bin 75 denetim, System.String[]

İBB, İstanbul'un prestij meydanları, turizm bölgeleri ve ana arterlerin yanı sıra sorumluluk alanları dahilinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimler; taksi, dolmuş, minibüs, servis araçları ve ana arterlerde kalan taksi duraklarında ilgili kanun ve mevzuatlar uyarınca yapılıyor. Son dönemde hızlı bir atış gösteren Alo 153 Beyaz Masa şikâyetleri kapsamında, kısa mesafede yolcu almayarak fazla ücret tahsil etmeye kalkışan, kurallara uymayarak müşterilerini mağdur eden taksicilere yönelik denetimler sıklaştırılıyor. Ayrıca otobüs terminallerinde de pandemi önlemlerinin yanı sıra dilencilik, seyyar satıcılık ve emniyet kemeri takılması konusunda kontroller titiz bir şekilde sürdürülüyor. Zabıta ekipleri, 7/24 sahada hizmet veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Ekipleri, toplu taşıma araçlarındaki denetimlerini, kesintisiz ve titiz bir şekilde sürdürüyor. Denetimlerde; İstanbul'un turizm markasını zedeleyecek faaliyetlerde bulunulması, yolcu seçilmesi ve kısa mesafeler için vatandaşların mağdur edilmemesi gibi konulara dikkat ediliyor. Servis ve yük nakil araçlarında gerçekleştirilen denetimlerle ise yol güzergâh izin belgesi, şoförün sistemde kayıtlı olup olmadığı, koltuk sayısı, emniyet kemerleri gibi hususlara bakılıyor. İstanbulluların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri sağlanıyor.

KISA MESAFE MAĞDURUYETİ İÇİN SİVİL DENETİM

Zabıta Daire Başkanlığınca 2020 yılı sonbaharında başlatılan sivil taksi denetimleri kapsamında bu güne kadar; kısa mesafede yolcu almayarak fazla ücret tahsil etmeye çalışan taksicilere yönelik sivil zabıta ekipleri tarafından 945 denetim gerçekleştirildi. Kurallara uymadığı saptanan 127 taksi ilgilisine idari para cezası tutanağı düzenlendi. Bu süreçte İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) de denetime takılan taksilerin izin belgeleri 10 gün, taksi şoförlerinin ticari taşıma araç kullanım belgeleri ise 20 gün süre ile askıya aldı.

Bu süreçte Trafik Zabıta Ekipleri; 48 bin 383 ticari taksi - taksi dolmuş,28 bin 63 minibüs, 153 taksi - minibüs durağı ve 184 servis - yük nakil aracı olmak üzere toplam 81 bin 75 denetim gerçekleştirdi. Kurallara aykırı hareket ettikleri saptananlar hakkında 3 bin 398 tutanak düzenledi. Toplam 1 milyon 358 bin 472 lira idari para cezası uygulandı. İstanbullulardan gelen 14 bin 27 Beyaz Masa ve 154 CİMER şikâyeti çözüme kavuşturuldu.

ÜCRETSİZ ÇEKİCİ HİZMETİ

Bu süreçte İBB Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ile iş birliği yaptı. Trafik kazası veya arıza sonucu E5, E6 üzeri ve köprülerde yolda kalan, trafiğin tıkanmasına sebep olan araçları alarak aynı hat üzerinde müsait olan en yakın ve güvenli yere bıraktı. Bu kapsamda yılbaşından bu yana 5 bin 356 araç çekildi. İBB, İstanbul'da 18 noktada 12 çekici ve 6 vinç aracı ile ücretsiz çekici hizmeti veriyor.

OTOBÜS TERMİNALLERİNDE DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Otobüs terminallerinde yapılan kontroller de aralıksız sürüyor. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan işyerleri, peronlar ve otobüsler denetleniyor. Otobüs seferlerinin arttığı yaz döneminde özellikle, emniyet kemeri kullanımına dikkat çekiliyor. Otobüs seferleri öncesi yapılan kontrollerle yurttaşların can güvenliği için bir farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Benzeri bir şekilde pandemi önlemlerine dönük titiz bir denetim süreci de kesintisiz bir şekilde işletiliyor. İstanbulluların, huzurlu ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak için otogar içerisinde izinsiz olarak faaliyet gösteren seyyar satıcılar faaliyetten men ediliyor. Yurttaşların manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere mani olunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Turizm, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 7/24 görevdeki zabıtadan 81 bin 75 denetim - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı 12:07 Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi 11:59 Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu 11:41 Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu
Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı 11:20 Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu 10:48 Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek 10:25 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek
MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi 09:48 MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi Bozkurt'tan gelen görüntü yürek parçaladı! 09:34 Bozkurt'tan gelen görüntü yürek parçaladı! "Amca kaç" diye bağırdığı kişi sele teslim oldu

Son Dakika Haberleri
12:07 Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı
12:00 Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu
11:58 Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
11:57 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki kayıp ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize
11:40 Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu
11:27 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
11:21 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı
11:20 Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı
11:01 Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi
10:55 Fransa basınına röportaj veren Mesut Özil, "Fenerbahçe'de oynamak rüya gibi" dedi
Afet bölgesi Bozkurt'ta duygulandıran anlar! Sel sularından çıkarılan Türk bayrağı, Emniyet Amirliği binasına dikildi Afet bölgesi Bozkurt'ta duygulandıran anlar! Sel sularından çıkarılan Türk bayrağı, Emniyet Amirliği binasına dikildi         
12:13
Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu         
12:01
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki kayıp ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki kayıp ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize         
11:58
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı         
11:22
Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi         
11:02
Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık         
10:34
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı         
09:44
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak         
08:45
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 12:22:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 7/24 görevdeki zabıtadan 81 bin 75 denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement