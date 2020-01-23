7/24 Kütüphane'ye Bakanlık Desteği - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Talas Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'ni gezdi.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve yetkililerle birlikte inşaatta incelemeler yapan Genel Müdür Turşucu, Talas'a kazandırılacak kütüphanenin her yönüyle mükemmel olması için katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.



Devam eden kütüphane ve kültür merkezi ilgili Başkan Yalçın ve yetkililerle fikir teatisinde bulunan Genel Müdür Turşucu, çok güzel bir eser kazandırıldığına dikkat çekerek, kitap ve iç tefrişat konusunda destek sağlayacaklarını ifade etti.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede kitap temini ve iç tefrişatın Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağını ifade ederek, "Sayın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız ve Kütüphaneler Genel Müdürümüz Kayseri'ye geldiler. Talas Belediyesi olarak, lokasyonu çok önemli olan ve Talas'ın girişinde bulunan 5 katlı binayı kütüphaneye dönüştürme işine bir süre önce başlamıştık. Kitap temini ve iç tefrişat konusunda sayın bakanımızdan destek istedik, kendisi de genel müdürümüzü görevlendirdi. Buraya gelerek inşaatta incelemelerde bulundular, bazı konularda görüş ve önerilerini aldık. Kitap temini ve iç tefrişatı bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün karşılaması konusunda anlaştık. Bu bizim açımızdan son derece sevindirici ve onur verici bir şey oldu." dedi.



Başkan Yalçın, yapımı süren 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'ni 23 Nisan'da hizmete açmayı planladıklarını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ