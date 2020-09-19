AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız'dan kitap bağışı - Son Dakika

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 7/24 Kütüphane'ye kitap bağışında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile kütüphaneyi gezen Yıldız, burada kitap tasnifi yapan görevlilerden bilgiler aldı.

Teknolojik donanımı, konforu ve kullanım kolaylığıyla dikkat çeken kütüphaneyi çok beğendiğini belirten Yıldız, ayrıca kütüphanenin işitme, görme ve fiziksel engellilere yönelik bölümlere sahip olmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Kütüphaneyle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Yıldız, şunları kaydetti:

"Böyle bir kütüphanecilik anlayışını Talasımıza, Kayserimize kazandırdığı için Mustafa Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz de böylesine güzel bir merkeze katkımız olsun diye kitap bağışlıyoruz. Bu başlayıp biten bir süreç değil, kitap bağışlama devam eden bir süreçtir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bastırdığı İstiklal Mahkemeleri Tutanağı ile üstat Necip Fazıl Kısakürek'in bütün eserlerinden oluşan seti de hediye edeceğim."

Hediye kitaplardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Talas Belediye Başkanı Yalçın da, "Kütüphanemize ilk armağanı sayın bakanımızdan aldık. Hediye edilen bu kitaplar son devrin önemli mütefekkirlerinden Nazan Bekiroğlu, Alev Alatlı, İskender Pala gibi isimlere ait. Kendilerine kitaplar için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Taner Yıldız ve Başkan Yalçın hediye edilen kitapları birlikte rafa dizdi.