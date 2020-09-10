Talas Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde ilk kitapları raflara başkanlar koydu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın eşliğinde kütüphaneyi gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç gelen ilk kitapları raflara yerleştirdi.

Yaptığı incelemenin ardından konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Başkan Yalçın'ın çok anlamlı ve önemli bir hizmet gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, "Değerli başkanımıza bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum. 7/24 kütüphane şehrimizle ilgili önemli projelerinden birisiydi. Eğitimli olmak, kültürlü olmak hepimizin olmazsa olmazı. 'Ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya okuyan ol, ya okutan ol!' anlayışından yola çıkarak okumak ve öğrenmek isteyenlere fırsat hazırlamak asli görevlerimiz arasında. Talas'ın merkezindeki bu kütüphane 7 gün 24 saat gerek akademisyenlere, gerekse buradaki yoğun öğrenci kitlesine en güzel hizmetlerden birisini vermiş olacak. Bu şehrimizdeki dokuzuncu kütüphane olacak. Nezih bir ortam, hem sosyal yönüyle hem kültürel yönüyle zengin bir ortam. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

KATKI SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nin şehre kazandırılmasına katkı sağlayanlara da ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Kültür Bakanlığımıza özellikle teşekkür ediyorum. Gerek Büyükşehrimizle gerekse ilçelerimizle olan diyalogları açısından güzel örnekler sergiliyor, desteklerini esirgemiyorlar. Ufuklu, deneyimli ve değerli başkanımıza da ayrıca bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimizi de unutmayalım, onlara da teşekkür edelim. Sizin yaptığınız bu güzel çalışmalara her zaman yapıcı destek veriyorlar. Siyasi bir kaygı güdülmüyor, bunlar da bizi sevindiriyor. Bu şehir hepimizin, birbirimize sahip çıkacağız. Şehrimizi daha güzel noktalara hep beraber taşıyacağız" diye konuştu.

İLK ETAPTA 8 BİN 500 KİTAP GELDİ

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yaptığı açıklamada çok mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Burası 7/24 kütüphane olarak lokasyonu çok uygun bir yerde. Üniversite öğrencilerinin bulunduğu 5 adet yurdun ortasına yapılmış bir yer. 5 katlı bir bina, 3 katı kütüphane, 2 katı da sanat ve meslek edindirme kursları. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan 8 bin 500 kitabımız yeni geldi. Sayın başkanımızın yerleştirme ve tasnif sürecindeki bu ziyaretinden çok memnun olduk. İnşallah üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin 7/24 açık bulacağı bir kütüphane olacak. Çocuklara, gençlere, akademisyenlere ve herkese başarı çalışmalar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu. - KAYSERİ