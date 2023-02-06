Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, deprem sonrası çağrıda bulundu: Bırakın yardıma gidelim - Son Dakika
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Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, deprem sonrası çağrıda bulundu: Bırakın yardıma gidelim

06.02.2023 13:20

Uzun süredir Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBMM'ye çağrıda bulundu. Binlerce kişinin haksız yere cezaevinde bulunduğunu söyleyen Demirtaş, "Hepimiz yardım ve kurtarma çalışmalarına katılmak, geçici de olsa halkımızın yanında olmak istiyoruz. TBMM'yi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"HEPİMİZ KAN VERMEK İÇİN BAŞVURU YAPTIK"

Paylaşımına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı etiketleyen Demirtaş'ın açıklaması şöyle: "Cezaevlerinden hepimiz kan vermek için başvuru yaptık. Battaniyelerimizi de halkımıza göndermek istiyoruz. Bize kolaylık sağlansın.

"CEZAEVLERİNDEKİ ON BİNLERCE KİŞİ AİLESİNDEN HABER ALAMIYOR"

Sayın Bakan, cezaevlerindeki on binlerce kişi ailelerinden haber alamıyor. Her gün telefon hakkı tanınsın, ailelerin cezaevlerini aramalarına izin verilsin.

"KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILMAK İSTİYORUZ"

Haksız yere içeride tutulan binlerce kişinin, bu felaketi hücrelerinden acı içinde izlemelerine sessiz kalmayın. Hepimiz yardım ve kurtarma çalışmalarına katılmak, geçici de olsa halkımızın yanında olmak istiyoruz. TBMM'yi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum."

İşte Demirtaş'ın paylaşımları:

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, deprem sonrası çağrıda bulundu: Bırakın yardıma gidelim - Son Dakika

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