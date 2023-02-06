Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Paylaşımına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı etiketleyen Demirtaş'ın açıklaması şöyle: "Cezaevlerinden hepimiz kan vermek için başvuru yaptık. Battaniyelerimizi de halkımıza göndermek istiyoruz. Bize kolaylık sağlansın.
Sayın Bakan, cezaevlerindeki on binlerce kişi ailelerinden haber alamıyor. Her gün telefon hakkı tanınsın, ailelerin cezaevlerini aramalarına izin verilsin.
Haksız yere içeride tutulan binlerce kişinin, bu felaketi hücrelerinden acı içinde izlemelerine sessiz kalmayın. Hepimiz yardım ve kurtarma çalışmalarına katılmak, geçici de olsa halkımızın yanında olmak istiyoruz. TBMM'yi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum."
İşte Demirtaş'ın paylaşımları:
Son Dakika › Güncel › Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, deprem sonrası çağrıda bulundu: Bırakın yardıma gidelim - Son Dakika