7,4'lük deprem sonrası Malatya'da 123 yıllık Yeni Camii yıkıldı - Son Dakika
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7,4'lük deprem sonrası Malatya'da 123 yıllık Yeni Camii yıkıldı

06.02.2023 10:18

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Şiddetli sarsıntıdan etkilenen Malatya'da çok sayıda bina yıkılırken şehrin simgesi olan 123 yıllık Malatya Yeni Camii de yıkıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Depremde birçok bina yıkılırken vatandaşlar da enkaz altında kaldı.

YENİ CAMİİ YIKILDI

Malatya'da da hissedilen deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü. Malatya Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Bulvarındaki 41 dairelik bir rezidans depremde yerle bir oldu. Birçok binanın çöktüğü Malatya'nın simgesi haline gelen Yeni Camii de sarsıntıda yıkıldı.

Malatya'da meydana gelen depremde 123 yıllık Yeni Camii yıkıldı

ÇOK SAYIDA BİNA YIKILDI

Malatya Valisi Hulusi Şahin, 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda vatandaşın yaralandığını açıkladı. Mehmet Buyruk, Tevfik Temelli, Sivas, Halep, Turgut Temelli Caddeleri ile Özalper, Paşaköşkü, Dabakhane, Bentbaşı, Kavaklıbağ, Salköprü, Çavuşoğlu, Niyazi, Akpınar, İnönü, İsmetiye, Zafer, Fırat, Çöşnük, Bostanbaşı, Yakınca mahallelerinde, Yeşiltepe'de, Yeni Cami civarında yıkımlar olduğu belirtiliyor. Yeni Cami arkasındaki Büyük Otel, Turgut Temelli Caddesi'ndeki Kırçuval Otel, Çevre Yolu üzerindeki Avşar Otelinin de yıkıldığı öğrenildi.

YENİ CAMİİ 2020 YILINDA DEPREMDE ZARAR GÖRMÜŞTÜ

Malatya'nın sembolü haline gelen ve 100 yılı aşkın süredir ayakta duran halk arasında Yeni Cami olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Camii, 24 Ocak 2020 yılında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde büyük çapta hasar görmüştü. Malatya Yeni Camii, 3 Mart 1894 günü meydana gelen depremde büyük hasar gören "Hacı Yusuf Camii"nin yerine yapılmıştı.

Malatya'da meydana gelen depremde 123 yıllık Yeni Camii yıkıldı
Malatya'da meydana gelen depremde 123 yıllık Yeni Camii yıkıldı
Malatya'da meydana gelen depremde 123 yıllık Yeni Camii yıkıldı
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Kahramanmaraş, Yeni Camii, Malatya, Deprem, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7,4'lük deprem sonrası Malatya'da 123 yıllık Yeni Camii yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7,4'lük deprem sonrası Malatya'da 123 yıllık Yeni Camii yıkıldı - Son Dakika
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