Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaş hayatını kaybetti, 440 kişi ise yaralandı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 100 binanın yıkıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise "Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina var" ifadelerini kullandı.
Depremin vurduğu illerde 1 hafta eğitime ara verilirken şu ana kadar toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 284 oldu. 2 bin 323 vatandaşımız yaralanırken, 1710 bina ise yıkıldı.
Son Dakika › Güncel › 7.4'lük depremi derinden hisseden Adıyaman'da son durum! 28 vatandaşımız yaşamını yitirdi - Son Dakika