7.4'lük depremi derinden hisseden Adıyaman'da son durum! 28 vatandaşımız yaşamını yitirdi

Yüz binlerce yolcunun seyahat ettiği havalimanı deprem sonrası boydan boya yarıldı

10 ili vuran depremin acı bilançosu: 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı var

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaş hayatını kaybetti, 440 kişi ise yaralandı.

100 BİNA YIKILDI

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 100 binanın yıkıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise "Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina var" ifadelerini kullandı.

284 CAN KAYBI VAR

Depremin vurduğu illerde 1 hafta eğitime ara verilirken şu ana kadar toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 284 oldu. 2 bin 323 vatandaşımız yaralanırken, 1710 bina ise yıkıldı.