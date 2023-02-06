7.4'lük depremi derinden hisseden Adıyaman'da son durum! 28 vatandaşımız yaşamını yitirdi - Son Dakika
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7.4'lük depremi derinden hisseden Adıyaman'da son durum! 28 vatandaşımız yaşamını yitirdi

06.02.2023 10:35

Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 kentimizi vurdu. Şiddetli sarsıntıdan etkilenen Adıyaman'da 100 bina yıkıldı, 28 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaş hayatını kaybetti, 440 kişi ise yaralandı.

100 BİNA YIKILDI

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 100 binanın yıkıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise "Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina var" ifadelerini kullandı.

284 CAN KAYBI VAR

Depremin vurduğu illerde 1 hafta eğitime ara verilirken şu ana kadar toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 284 oldu. 2 bin 323 vatandaşımız yaralanırken, 1710 bina ise yıkıldı.

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Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7.4'lük depremi derinden hisseden Adıyaman'da son durum! 28 vatandaşımız yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7.4'lük depremi derinden hisseden Adıyaman'da son durum! 28 vatandaşımız yaşamını yitirdi - Son Dakika
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