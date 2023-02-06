Kilis Valiliği, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde kentte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, saat 04.17'de meydana gelen depremin kentte de hissedildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır. 26 AFAD personeli, 8 gönüllü, 6 MEB AKUB personeli, emniyet, jandarma, itfaiye, arama kurtarma ekipleri hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam etmektedir. Merkez ilçede bir bina yıkılmış olup arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise son açıklamasında "Kilis'te 8 can kaybı, 50 yıkım var" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Valilik, ikinci bir emre kadar Kilis genelinde eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.
BOTAŞ'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kilis ili doğal gaz hattı etkilenmiş ancak hattın içerisindeki gazdan beslenmeye devam etmektedir. Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleri ile gerekli koordinasyon kurularak, hastane, fırın vb. kritik tesislere CNG ve LNG tedarik edilmesi sureti ile gaz arzı sağlanmaya devam edilecektir."
Son Dakika › Güncel › 7,4'lük depremin vurduğu Kilis'te son durum! 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika