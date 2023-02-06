7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 10 ilimizden yürek yakan kareler geldi - Son Dakika
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7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 10 ilimizden yürek yakan kareler geldi

06.02.2023 10:15

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Depremde 76 vatandaşımız hayatını kaybetti, 440 vatandaşımız yaralandı. işte depremin vurduğu 10 ilden yürek yakan manzaralar.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çok sayıda ilden de hissedilen deprem 30 saniyeden fazla sürdü. Sarsıntı Maraş'ın yanı sıra Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedildi.

76 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Afad tarafında yapılan açıklamada, " Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır." denildi. Yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. İşte depremde yıkıma uğrayan 11 ilden görüntüler;

Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
Türkiye güne acı uyandı! İşte 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 11 ilimizden yürek yakan kareler
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Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep, Pazarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 10 ilimizden yürek yakan kareler geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 10 ilimizden yürek yakan kareler geldi - Son Dakika
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