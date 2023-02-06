7,4 şiddetindeki depremin vurduğu 10 ilimizden yürek yakan kareler geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çok sayıda ilden de hissedilen deprem 30 saniyeden fazla sürdü. Sarsıntı Maraş'ın yanı sıra Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedildi.

76 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Afad tarafında yapılan açıklamada, " Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır." denildi. Yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. İşte depremde yıkıma uğrayan 11 ilden görüntüler;