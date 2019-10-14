Son Dakika Haberleri: 7,5 milyar dolarlık Airbus cezasına onay
Son Dakika Ekonomi 7,5 milyar dolarlık Airbus cezasına onay

7,5 milyar dolarlık Airbus cezasına onay

37 dakika önce

DTÖ'nün ara buluculuk makamı, ABD'nin, Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB'ye 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulamasını resmi olarak onayladı.

7,5 milyar dolarlık Airbus cezasına onay, System.String[]

DTÖ'nün ara buluculuk makamı, ABD'nin, Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB'ye 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulamasını resmi olarak onayladı

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:37 
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