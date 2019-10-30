Son Dakika Haberleri: 7,5 Milyon Adobe Creative Cloud Hesabı ifşa oldu
Son Dakika Teknoloji 7,5 Milyon Adobe Creative Cloud Hesabı ifşa oldu

7,5 Milyon Adobe Creative Cloud Hesabı ifşa oldu

1 saat önce

Adobe Creative Cloud Hesapları İfşa Oldu Tam tamında 7,5 milyon Adobe Creative Cloud Hesabı çalınmış olabilir.

7,5 Milyon Adobe Creative Cloud Hesabı ifşa oldu, System.String[]

Adobe Creative Cloud Hesapları İfşa Oldu

Tam tamında 7,5 milyon Adobe Creative Cloud Hesabı çalınmış olabilir. Bu ayın başlarında, Adobe, şirketin popüler Creative Cloud hizmetine ait yaklaşık 7,5 milyon kullanıcının kişisel bilgilerini ifşa eden ciddi bir güvenlik olayının kurbanı oldu.


Güvenlik firması Comparitech'e göre, yazılım devi, herhangi bir şifre veya kimlik doğrulaması gerekmeden web üzerinde erişilebilir olan Elasticsearch sunucusunu güvenliksiz bir şekilde bıraktı. 19 Ekim'deki sızıntının varlığı konusunda uyarılan Adobe, açığı kapattı ancak 7,5 milyon adet kullanıcının bilgilerinin akibeti merak konusu…


Açığa çıkan veritabanı, e-posta adresleri, hesap oluşturma tarihleri, abone olunan ürünler, abonelik durumları, ödeme durumları; üye kimlikleri, menşe ülkesi, son giriş tarihinden beri geçen süre ve Adobe çalışanları olup olmadıkları gibi ayrıntıları içeriyordu.


Tahminen 15 milyon aboneye sahip olan Adobe Creative Cloud, kullanıcıların Photoshop,Lightroom, İllüstratör, InDesign, Premiere Pro, Seçmeler, After Effects ve diğerleri  gibi popüler bir Adobe ürünleri grubuna erişmelerini sağlayan aylık bir abonelik hizmeti.


Söz konusu veri tabanında şifreler ve finansal bilgiler yer almamasına rağmen, bu bilgiler ile hedeflerin şifrelerinin pishing ile ele geçirilme ihtimalini güçlendiriyor.


Bu konuda Creative Cloud müşterilerinin daha uyanık olmasında fayda var…

cloud, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 Kaynak: Teknotalk.com
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