7.5 milyon euroluk dev bağış - Son Dakika
Son Dakika Spor 7.5 milyon euroluk dev bağış - Son Dakika Spor

7.5 milyon euroluk dev bağış

6 saat önce

Alman Milli Takımı ve Dortmund toplam 5 milyon Euro bağış yaptı.

7.5 milyon euroluk dev bağış, System.String[]

Alman Milli Takımı ve Dortmund toplam 5 milyon Euro bağış yaptı. İbrahimovic 1 milyon Euro için harekete geçerken, NBA ekipleri ve oyuncuları da 1.5 milyon Euro'luk bağış gerçekleştirdi.


KORONAVİRÜS salgını tüm dünyada günlük yaşama büyük darbe vururken, birçok spor organizasyonun ya ertelenmesine ya iptaline ya da seyircisiz oynanmasına neden oldu. Basketbolculardan futbolculara, teknik adamlardan kulüp personellerine kadar bu virüse yakalanan birçok kişi ve etrafında bulunanlar karantina altına alınırken, spor camiası salgın ile mücadele için kolları sıvadı. Alman Milli Takımı dün koronavirüsle mücadele etme amacıyla 2.5 milyon Euro bağışladığını açıklarken, bir destek de Milan'ın dünyaca ünlü İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic'ten geldi. 38 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımla, 1 milyon Euro toplama hedefiyle hastanelere bağış kampanyası başlattı. Kendisi de 100 bin Euro bağışlayan İbrahimovic herkesi de destek olmaya çağırırken mesajında şu ifadeleri kullandı:


'Eğer virüs Zlatan'a gitmezse Zlatan virüse gider'


"İTALYA bana her zaman çok şey verdi ve ben de bu dramatik süreç içerisinde bu ülkeye daha fazla şey vermek istiyorum. Hastaneler için bağış toplamaya ve yaymaya karar verdim. Bu virüsü ortadan yok etmek için meslektaşlarım, tüm profesyonel sporcular büyük bir bağış yapmak isteyenlerin cömertliğine güveniyorum. Hayatımızı kurtarmak için her gün özverili bir şekilde hastanelerde çalışan doktorlara, hemşirelere gerçekten yardımcı olabiliriz. Birlikte koronavirüsü yok edelim ve bu maçı kazanalım. ve unutmayın; eğer virüs Zlatan'a gitmezse, Zlatan virüse gider!" Premier Lig'in lideri Liverpool da koronavirüsle mücadele için düzenlenen bir kampanyaya 40 bin Pound bağışladı.


Roman Abramovic de kesenin ağzını açtı


CHELSEA'nin sahibi Roman Abramovic de sağlık çalışanlarına Stamford Bridge Stadı'nda bulunan otelin kapısını açtı. Sağlık çalışanları otelde konaklama ihtiyaçlarını giderebilecek. Dortmund forması giyen Türk asıllı futbolcu Emre Can ise "Koronavirüs salgını için üzerimize düşeni yapmaya ve 2.5 milyon Euro bağışlamaya karar verdik" dedi. NBA'de ise daha önce de önce mikrofonları elleyerek salgınla dalga geçen sonrasında testi pozitif çıkan Utah Jazz'li Rudy Gobert virüsle mücadele için 500 bin dolar bağışlaşacağını açıklamıştı. Golden State Warriors ekibi 1 milyon dolar bağışlarken, birçok oyuncu da farklı miktarlarda bağışlarda bulunarak koronavirüs salgını ile mücadeleye destek oldu.

Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:17 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Altay Kulübünden koronavirüs açıklaması Açıklaması Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi         
10:12
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti         
23:13
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi         
20:10
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak         
20:09
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı         
19:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz         
18:34
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor         
17:51
Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti         
15:02
Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor         
12:01
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 15:08:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 7.5 milyon euroluk dev bağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]