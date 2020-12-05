7,5 milyon TL maliyetli Hıdırellez yolunda çalışma sürüyor - Son Dakika

Kayseri'nin kuzeyinde Erkilet Bulvarı'nın devamında Yamula Barajı'na kıyısı bulunan Hıdırellez Yolu'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yamula Baraj gölüne kıyısı bulunan yerleşim birimlerini yakından ilgilendirdiği gibi şehrin en güzel seyredildiği Hıdırellez Yolu'nda çalışmalarda sona gelindi.

Tehlikeli virajlar tamamen yok edilip, vadiler toprakla doldurulurken, 900 metre uzunluğunda istinat duvarlarının yapımı, kazı ve dolgu işlerine ise devam ediliyor.

Yapım çalışmalarında yol altyapısını korumak için ve olası bir taşkına karşın kuru derelere 2x2 ebatlarında ve toplam uzunluğu 180 metre olan 4 adet kutu menfezler yapılıyor.

Ayrıca yolun fiziki yapısını korumak ve sürüş konforunu artırmak için yol üzerindeki suların toplanması için hendekler yapılıyor.

Öte yandan proje kapsamında can ve mal güvenliğini sağlamak için 3000 metre oto korkuluk yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş, 1 geliş olmak üzere 3 şeritten oluşan bir yol yaptıklarını, burada gerek istinat duvarları, gerek korkuluklarla menfez, dolgu gibi yoğun bir çalışmayla hayata geçirileceğini belirtti.

Yolun bölgeye canlılık katacağını anlatan Büyükkılıç, "Hızla devam eden 4 kilometrelik yolun maliyeti yaklaşık 7,5 milyon TL'ye ulaşmakta. Kızılırmak yöresine ve havzasına, Yamula Barajı'na hitap edecek. Kuşçu Sosyal Tesisleri'ni bir bakıma canlandıracak olan önemli bir ana arterimizdir. Hepsinden önemlisi kıvır kıvır kıvranan tehlike arz eden, riskli bölgeyi dümdüz bir yol haline getirmektir. Şehrimize, Kocasinan bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.