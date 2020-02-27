7,5 milyon yıllık fosiller Kayseri Paleontoloji Müzesinde sergilenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 7,5 milyon yıllık fosiller Kayseri Paleontoloji Müzesinde sergilenecek - Son Dakika

7,5 milyon yıllık fosiller Kayseri Paleontoloji Müzesinde sergilenecek

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Taşhan bölgesinden çıkarılan ve dünyada örneği olmayan 7,5 milyon yıllık fosiller için müze çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

7,5 milyon yıllık fosiller Kayseri Paleontoloji Müzesinde sergilenecek, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Taşhan bölgesinden çıkarılan ve dünyada örneği olmayan 7,5 milyon yıllık fosiller için müze çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Kalesi içerisindeki modern müze binasına taşınmasını ardından büyükşehir belediyesine devredilen eski arkeoloji müzesi binasının, Kayseri Paleontoloji Müzesine dönüştürüleceğini kaydetti.

Müzedeki sergi alanlarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getiren Büyükkılıç, Taşhan bölgesinden çıkarılan ve dünyada örneği olmayan 7,5 milyon yıllık fosillerin burada sergileneceğini anlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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