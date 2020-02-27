7,5 milyon yıllık fosiller Kayseri Paleontoloji Müzesinde sergilenecek - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Taşhan bölgesinden çıkarılan ve dünyada örneği olmayan 7,5 milyon yıllık fosiller için müze çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Kalesi içerisindeki modern müze binasına taşınmasını ardından büyükşehir belediyesine devredilen eski arkeoloji müzesi binasının, Kayseri Paleontoloji Müzesine dönüştürüleceğini kaydetti.

Müzedeki sergi alanlarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getiren Büyükkılıç, Taşhan bölgesinden çıkarılan ve dünyada örneği olmayan 7,5 milyon yıllık fosillerin burada sergileneceğini anlattı.