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7.5 milyon yıllık geçmiş için kazı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

7.5 milyon yıllık geçmiş için kazı çalışmaları devam ediyor

14.06.2021 10:58

7.5 milyon yıllık geçmiş için kazı çalışmaları devam ediyor Uzman Antropolog Ömer Dağ: "Amacımız bu sene de eşsiz örnekler bulmak" Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan ve Çevril Mahalleleri etrafında bulunan 7.5 milyon yıllık fosilleri arama çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.

7.5 milyon yıllık geçmiş için kazı çalışmaları devam ediyor

Uzman Antropolog Ömer Dağ: "Amacımız bu sene de eşsiz örnekler bulmak"

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan ve Çevril Mahalleleri etrafında bulunan 7.5 milyon yıllık fosilleri arama çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Uzman Antropolog Ömer Dağ, ""Amacımız bu sene de eşsiz örnekler bulmak" dedi.

Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan ve Çevril Mahallesinde ve Yamula Barajı kıyılarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile yapılan kazı çalışmalarında daha önce 7.5 milyon yıllık fosiller bulundu. Bazı fosillerin de dünyanın tek parça halinde en büyük fosilleri olduğu tescillendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun başkanlığında yapılacak kazı çalışmaları bu sene de yeni örnekler bulunması için devam ediyor.

İklim koşullarının el verdiği sürece yeni örnekler bulmak için çalışmalara odaklandıklarını söyleyen Uzman Antropolog Ömer Dağ, "Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Kayseri Müze Müdürlüğü tarafından yapılan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun bilimsel danışmanlığı ile yürütülen çalışmalarımıza ilk olarak 2018 yılında başladık. Bu senede iklim koşullarının elverişli zamanında tekrardan alana çıktık. Çalışmalarımıza toplamda kişiyle başladık. Bu zamana kadar yaklaşık 400-410 civarı fosil elde ettik. Bu senede amacımız güzel ve eşsiz örnekler bulmak. Önceki bulduğumuz örneklerin birçoğu dünyada tek olarak burada bulundu. Bu senede hedeflerimiz eşsiz örnek bulmak. İklim koşulları elverişli olduğu sürece fosillerimize odaklanmayı ve bulmayı hedefliyoruz. Bu senede Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile tekrardan çalışmalarımıza başladık. Bugün alanımıza konteyner indirdik. Malzemelerimizi buraya getirdik. Önceki yıllara bakarsak, kazılarımıza Mayıs aynın sonunda başlayıp, Kasım ayının ilk haftasına kadar süren kazılarımız olduğunu hatırlıyorum. Ancak Ekim ayı gibi genel olarak kazı çalışmalarımız biter. Ondan sonraki dönemde laboratuvar çalışmalarımız başlıyor" dedi.

Ömer Dağ, burada çıkan fosillerin kurulacak müzede sergilenmesini ve Kayseri'ye güzel kazancalar elde ettirmesini istediklerini söyleyerek, "Burada çıkan örneklerimiz önceki örneklerle aynı çünkü kazdığımız yer 7 buçuk milyon yıllık bir tabaka genel olarak da bulduğumuz yer 7 buçuk milyon yıl öncesine ait. Biz burada çıkardığımız fosilleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak olan müzede sergilenmesini istiyoruz. Sergilenmesi önemli çünkü Türkiye yani Anadolu coğrafyası Avrupa ve Asya'nın geçiş güzergahı burada bulunan örnekler eşsiz örnekler çok güzel örnekler. Birçok bilim insanının dikkatini çekiyor. Önceki çalışmalarımızda da birçok bilim insanı buradaki araştırmalara destek verdi. Katılım sağladı. Burada incelemelerde bulundular. Umarım daha güzel örnekler bulup güzel eşsiz örneklerle Türkiye'ye Kayseri'ye güzel kazançlar elde ettiririz" ifadelerini kullandı.

7.5 milyon yıllık geçmiş için kazı çalışmaları devam ediyor
7.5 milyon yıllık geçmiş için kazı çalışmaları devam ediyor
7.5 milyon yıllık geçmiş için kazı çalışmaları devam ediyor
7.5 milyon yıllık geçmiş için kazı çalışmaları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan, Ömer Dağ, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 7.5 milyon yıllık geçmiş için kazı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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