7,5 milyon yıllık tarih Kayseri'de canlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 7,5 milyon yıllık tarih Kayseri'de canlanacak - Son Dakika

7,5 milyon yıllık tarih Kayseri'de canlanacak

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Taşhan bölgesinden çıkarılan ve dünyada örneği olmayan 7,5 milyon yıllık fosiller için müze çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

7,5 milyon yıllık tarih Kayseri'de canlanacak, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Taşhan bölgesinden çıkarılan ve dünyada örneği olmayan 7,5 milyon yıllık fosiller için müze çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Başkan Büyükkılıç, Eski Arkeoloji Müzesi'ni Paleontoloji Müzesi'ne dönüştüreceklerini kaydetti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Kayseri Kalesi içerisindeki modern müze binasına taşınmasını ardından Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen eski Arkeoloji Müzesi binasının yeni fonksiyonu ile ilgili bir sunum yapıldı.


Taşhan bölgesindeki kazılar sonucu çıkarılan 7,5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Kayseri Paleontoloji Müzesi için yapılan sunumda, müze içerisindeki sergi alanları ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgi verildi.


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN DESTEĞİYLE ÇIKARILDI


Dünyanın en iyi korunmuş fosilleri Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği kazılarla gün yüzüne çıkarıldı. 7,5 milyon yıllık fosiller dünya doğa tarihçilerinin de büyük ilgisini gördü. Kayseri Bilim Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan laboratuvarda güçlendirilerek sergiye hazır hale getirilen fosillerin bir bölümü yine Kayseri Bilim Merkezi'ndeki sergi alanlarında sergilendi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri'de feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındı Marmaris açıkları 4.7'lik depremle sallandı DSÖ'den hızla yayılan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Her ülke hazırlanmalı

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:33:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 7,5 milyon yıllık tarih Kayseri'de canlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]