7,5 yıl hapis cezası ile aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası olan Elif A. yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce FETÖ ile iltisaklı bir kurumda çalışan ve yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Elif A.'nın Kahramanmaraş'ta saklandığı adresi tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Elif A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Elif A., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 19:07 - Kaynak: DHA
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