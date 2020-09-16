7,5 yıl hapis cezası ile aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası olan Elif A. yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce FETÖ ile iltisaklı bir kurumda çalışan ve yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Elif A.'nın Kahramanmaraş'ta saklandığı adresi tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Elif A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Elif A., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.