7,5 YIL HAPİSLE ARANAN FETO HÜKÜMLÜSÜ HÜCRE EVİNDE YAKALANDI - Son Dakika

ADANA'da FETÖ/PDY'ye üye olma suçunda kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan eski okul müdür yardımcısı Emrah Gözübüyük (38), hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç eski okul müdür yardımcısı Emrah Gözübüyük'ün yakalanması için çalışma başlattı. Üzerine kayıtlı iki telefon hattında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' yüklü olduğu belirlenen Gözübüyük'ün, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki hücre evinde gizlendiği tespit edildi. Adrese yapılan operasyonla Gözübüyük yakalandı. Evde yapılan aramalarda tuşlu cep telefonu, SIM kart ile kitapların arasına gizlenmiş bin dolar ile 625 TL ele geçirildi.

Gözübüyük, emniyetteki işlemlerini ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.