7.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı Elbistan'dan yeni görüntüler: Kısa sürede ortalığı toz bulutu kapladı - Son Dakika
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7.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı Elbistan'dan yeni görüntüler: Kısa sürede ortalığı toz bulutu kapladı

25.02.2023 11:53

7.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı Elbistan'dan yeni görüntüler: Kısa sürede ortalığı toz bulutu kapladı 7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin yaşandığı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

7.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı Elbistan'dan yeni görüntüler: Kısa sürede ortalığı toz bulutu kapladı

KAHRAMANMARAŞ - 7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin yaşandığı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar deprem anında büyük korku yaşarken, ortalığı da kısa süre içerisinde toz bulutu kapladı.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü ola Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. 13.18'de meydana gelen ve binlerce evin yıkıldığı Elbistan ilçesinin en yoğun caddesi olan Malatya Caddesi üzerinde çekilen görüntülerde, vatandaşların panik anları saniye saniye kameraya yansırken, ortalığı da toz bulutu kapladı. Tekbir getiren vatandaşların toz bulutu arasında kaçışmaları da objektiflere yansıdı.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı Elbistan'dan yeni görüntüler: Kısa sürede ortalığı toz bulutu kapladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı Elbistan'dan yeni görüntüler: Kısa sürede ortalığı toz bulutu kapladı - Son Dakika
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