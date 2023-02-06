7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu... CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Afad Başkanlığı'nı Ziyaret Ederek Bilgi Aldı - Son Dakika
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7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu... CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Afad Başkanlığı'nı Ziyaret Ederek Bilgi Aldı

06.02.2023 21:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Ankara'daki merkezine gelerek Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan depremle ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, AFAD'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD Başkanı Yunus Sezer ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Ankara'daki merkezine gelerek Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan depremle ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, AFAD'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD Başkanı Yunus Sezer ile görüştü.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bu sabah saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, 10 ilde etkili oldu. Saat 13.24'te de merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. An itibariyle depremlerde bin 651 yurttaşın yaşamını yitirdiği açıklandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, depremlerin hemen ardından AFAD'tan randevu talep etmiş, akşam saat 17.15'te yaptığı açıklamada, "AFAD'tan randevu talebinde bulundum. Şu ana kadar bir dönüş olmadı. Nedenini gayet iyi biliyorum. Bunlar bugün için hiç önemli değil" demişti.

Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu, açıklamasının üzerinden yaklaşık iki buçuk saat sonra AFAD Başkanlığı'na davet edildi. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP Heyeti, Ankara'daki AFAD Başkanlığı'na gelerek gelişmelere ilişkin bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, AFAD'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD Başkanı Yunus Sezer ile görüştü. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası bir açıklama yapmadı.

Kılıçdaroğlu'na ziyaret sırasında; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir eşlik etti.

Kaynak: ANKA
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7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu... CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Afad Başkanlığı'nı Ziyaret Ederek Bilgi Aldı 7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu... CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Afad Başkanlığı'nı Ziyaret Ederek Bilgi Aldı Kılıçdaroğlu, AFAD merkezini ziyaret ederek bilgi aldı Kılıçdaroğlu, AFAD merkezini ziyaret ederek bilgi aldı

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Son Dakika Güncel 7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu... CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Afad Başkanlığı'nı Ziyaret Ederek Bilgi Aldı - Son Dakika

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