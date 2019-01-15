Son Dakika Haberleri: 7-8 Bin Yıllık Antik Oyuncaklar Çocuklarla Buluştu

7-8 Bin Yıllık Antik Oyuncaklar Çocuklarla Buluştu

22 dakika önce

- 7-8 bin yıllık antik oyuncaklar çocuklarla buluştu Aydın Büyükşehir Belediyesinin 'Zeka ve Beceri Oyuncakları' sergisi beğeni topladıAYDIN - Emekli teknik öğretmen Erkan Atalı'nın yıllardır biriktirdiği ve yaptığı çocuk, beceri ve zeka oyuncakları Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde...

- 7-8 bin yıllık antik oyuncaklar çocuklarla buluştu
Aydın Büyükşehir Belediyesinin 'Zeka ve Beceri Oyuncakları' sergisi beğeni topladı

AYDIN - Emekli teknik öğretmen Erkan Atalı'nın yıllardır biriktirdiği ve yaptığı çocuk, beceri ve zeka oyuncakları Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başlandı. Sergide, Atalı'nın uzun araştırmaları sonrasında ortaya çıkardığı 7-8 bin yıllık antik oyuncaklardan örnekler de ziyaretçileri bekliyor.
Çalışmalarına "Antik dönemden bu yana çocuklar neler yapar, nelerle oynar" sorusuna cevap arayarak başladığını belirten Atalı, uzun araştırmaları sonunda antik dönemden günümüze beceri ve zeka oyuncaklarını ortaya çıkardığını ifade etti. Atalı "8 yıl önce yine Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde oyuncaklarla ilgili bir sergi açmıştım. O günden bugüne çocukların isteklerine ve ihtiyaca göre oyuncak yapmaya devam ettim. Şu anda sekiz ayrı yerde müzem var" ifadelerini kullandı. Atalı serginin içeriğini ise "Bu sergide, uzun araştırmalar sonunda ortaya çıkardığım antik dönemden günümüze çocukların oynadığı oyuncaklardan, beceri ve zeka oyunlarından belirli sayıda örnek bulunuyor. Sergide yine 7 -8 bin yıllık beceri oyuncakları ve zeka oyuncakları da yer alıyor" sözleriyle açıkladı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kendisine her türlü desteği verdiğini söyleyen Atalı, "Başkanımız Özlem Çerçioğlu zeka oyunlarına ve oyuncaklarına sahip çıkarak Yüksel Yalova Kültür Merkezi'nde bir müze açılmasına yardımcı oldu. Şimdi çocuklarımız bu kültür merkezimizde bu oyuncaklarla oynuyor. Başkanımızın desteği sayesinde sergimiz bugünkü durumuna kadar gelebildi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.
Çocukların dokunup çözebilecekleri birbirinden ilginç zeka oyuncaklarının yer aldığı sergi 19 Ocak'a kadar Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde görülebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:59 Kaynak: İHA

Aydın, Yerel
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