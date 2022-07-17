7 AİLENİN KARIŞTIĞI VE 54 KİŞİNİN YARALANDIĞI KÖYDEKİ HUSUMET, 'BARIŞ' İLE SONUÇLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

7 AİLENİN KARIŞTIĞI VE 54 KİŞİNİN YARALANDIĞI KÖYDEKİ HUSUMET, 'BARIŞ' İLE SONUÇLANDI

17.07.2022 18:53

BATMAN'ın Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde husumetli 7 ailenin karıştığı, 5'i ağır 54 kişinin yaralandığı olay, barışla sonuçlandı.

BATMAN'ın Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde husumetli 7 ailenin karıştığı, 5'i ağır 54 kişinin yaralandığı olay, barışla sonuçlandı. O günden bu yana nöbet tutan jandarma köyden ayrılırken, alınan karara göre barışı bozan taraf köyü terk edecek.

Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde Kurban Bayramı'nın birinci günü 7 aile arasında çıkan, taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 5'i ağır 54 kişi yaralandı. İhbarla köye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarmanın müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. O günden bu yana da jandarma köyde nöbet tutmaya başladı. Alikan aşiretinin önde gelen kanaat önderlerinden Kenan Konaç, Mustafa Öztürk, Metin Banlı, Mehmet Şah Duman'ın girişimleri ve Batman Valiliği'nin desteği ile aileler arasındaki husumet, düzenlenen törenle barışla sonuçlandı. Törene Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Adem Taşkın, kanaat önderleri ile birlikte yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın, 21 yıl önce görev yaptığı Beşiri'de yaşanan üzücü olayın bir daha yaşanmamasını temenni ederek, herkesin birbirine hakkını helal etmesini istedi. Törende aileler, Kur'an-ı Kerim altından geçerek 'barış' sözü verdi. Yaşanan olaydan bu yana köyde nöbet tutan jandarma ekipleri de barış töreninin ardından köyden ayrıldı. Öte yandan alınan karara göre barışı bozan taraf köyü terk edecek.

'YARIDA KALAN BAYRAMI KUTLAYACAĞIZ'

Kanaat önderlerinden ve Beşiri eski Belediye Başkanı Mustafa Öztürk, barış sonrası yaşanabilecek olaylar karşısında kararlar aldıklarını belirterek, "Olaylara sebebiyet verenleri köyden çıkaracağız. Husumetin son bulmasından ötürü mutluyuz. Yarıda kalan bayramı şimdi kutlayacağız" dedi.

YORUMLAR
500
Hakkari'de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı Hakkari'de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı Aralarında husumet bulunan 7 aile barıştı Aralarında husumet bulunan 7 aile barıştı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 AİLENİN KARIŞTIĞI VE 54 KİŞİNİN YARALANDIĞI KÖYDEKİ HUSUMET, 'BARIŞ' İLE SONUÇLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:46 Sibel Can konserinde olay çıkaran Edremit Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: "Hoş geldiniz" demek istedim
19:44 Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK transferde sona geldi
19:03 Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik saldırıya uğradı!
18:37 Manchester United, Lisandro Martinez'i renklerine bağladı! Ajax'a 57 milyon euro ödenecek
18:04 Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir
17:33 Ukraynalı mülteciyi evine alan İngiliz adam 10 yıllık evliliğini bitirdi! Şimdi yardım bekliyor
17:30 Kız kardeşini tabancayla öldürüp dedikoduyu bahane etti!
17:22 Fenerbahçe'den, Galatasaray'a transfer çalımı! Joao Pedro ile imzalar atılacak
16:52 2 yıldır komada olan kadın uyanır uyanmaz bu sözleri sarf etti: Kardeşim komaya sokana kadar beni dövdü, onu bulun
16:46 Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 20:10:04. #1.11#
SON DAKİKA: 7 AİLENİN KARIŞTIĞI VE 54 KİŞİNİN YARALANDIĞI KÖYDEKİ HUSUMET, 'BARIŞ' İLE SONUÇLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement