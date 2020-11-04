7. Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması yapıldı - Son Dakika

7. Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması yapıldı

04.11.2020 17:32
7. Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması yapıldı, System.String[]

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğiyle düzenlenen "Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması"nın yedincisi online olarak gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğiyle düzenlenen "Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması"nın yedincisi online olarak gerçekleştirildi.

Yedi bölgeyi kapsayan ve sonuncusu Marmara Bölgesi özelinde katılımcılar ile gerçekleştirilen etkinlikte akademisyenlere seslenen Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü, "Akademik analizler, akademik bulgular, özellikle sizlerin sahada yaptığınız çalışmalara dayanan birincil bulgular bizler için önemli ve çok değerli. Sizlerin bizimle paylaşacağınız değerlendirmelerin bizler için yararlı olacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Akademik dünya ile iletişimi en üst seviyede tutmak için büyük bir gayret gösteriyoruz"

Akademik dünya ile iletişimin en üst seviyede tutulması gerektiğini belirten Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, "Akademik dünyayla iletişimimizi en üst seviyede tutmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Unutmayın ki bu platformda dile getireceğiniz her bir husus kayıt altına alınacak ve ileriki politika ve çalışmaların temelini teşkil edecektir" şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp ise, UNHCR olarak sosyal uyumu güçlendirecek girişimleri öncelikli bir mesele olarak ele aldıklarını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından akademisyenler tarafından sosyal uyuma yönelik sunumlar yapıldı. Programda, göç alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerle sosyal uyum çalışmaları üzerine görüş alışverişi yapılırken, sosyal uyuma ilişkin iyi uygulama örnekleri, tespit edilen aksaklıklar ve önerilere yer verildi.

Etkinliğe Genel Müdür Dr. Savaş Ünlü, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu'nun yanı sıra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp ile Marmara Bölgesi'ndeki üniversitelerde görev yapan ve göç alanında çalışan yaklaşık 65 akademisyen katıldı. - ANKARA

7. Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması yapıldı
7. Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması yapıldı
7. Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması yapıldı
7. Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması yapıldı

Birleşmiş Milletler, Marmara Bölgesi, CEO, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 7. Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması yapıldı - Son Dakika


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