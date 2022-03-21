"7. Akdeniz Orman Haftası ve SilvaMed Komitesi" toplantıları Antalya'da başladı - Son Dakika

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "7. Akdeniz Orman Haftası ve SilvaMed Komitesi" toplantıları Antalya'da başladı.

Kemer ilçesinde bir otelde Orman Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) iş birliğinde düzenlenen programa 13 ülkeden 100'e yakın yabancı ve 70'e yakın Türk temsilci katıldı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, açılış konuşmasında, Türkiye'nin dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Akdeniz Bölgesi'nin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalan en hassas bölgelerin başında geldiğine işaret eden Karacabey, "7. Akdeniz Orman Haftası ve Silvamed Komitesi 24. Oturumu'nun bu yılki teması 'Gelecek Nesiller için Akdeniz Ormanlarının Rolü ve Ekosistem Restorasyonu' olarak belirlendi. Ülkemiz, ekosistem restorasyonu konusundaki küresel efor olarak ifade edilen 'Bonn Mücadelesi'ne 2030 yılına kadar 2,3 milyon hektarda restorasyon ve rehabilitasyon çalışmaları yapmayı taahhüt etmiştir." diye konuştu.

Karacabey, Türkiye'nin FAO tarafından hazırlanan 2020 Küresel Orman Kaynakları Değerlendirme Raporu verilerine göre ülkelerin orman varlık sıralamasında bir önceki rapora (2015) göre 46. sıradan 27. sıraya yükseldiğini bildirdi.

Türkiye'nin orman varlığını artırmak için son 20 yılda toplam 6 milyarın üzerinde fidan dikildiğini vurgulayan Karacabey, şunları kaydetti:

"2023'e kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu nedenle tohum ve fidan üretimi faaliyetlerimiz devam ediyor ve 2020 yılında 144 ton tohum ve 274 milyon fidan ürettik. Türkiye olarak orman alanlarımızı son 50 yılda 2,9 milyon hektar arttırarak 23,1 milyon hektara ulaştırdık. 1946-2020 yıllarında toplam 9,2 milyon hektar alanda ağaçlandırma, endüstriyel plantasyon, erozyon kontrolü, çığ kontrolü, sel kontrolü, rehabilitasyon, mera ıslahı, özel ağaçlandırma, suni tensil ve enerji ormanı tesisi çalışmalarını yürüttük. FAO ile birlikte Orta Asya ve Afrika ülkelerinde ağaçlandırma, arazi restorasyonu ve ormanlarla ilgili birçok proje hayata geçirildi."

Açılış töreninin ardından oturumlarla devam eden program, 25 Mart'ta sona erecek.