"7. Akdeniz Orman Haftası ve SilvaMed Komitesi" toplantıları Antalya'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

"7. Akdeniz Orman Haftası ve SilvaMed Komitesi" toplantıları Antalya'da başladı

21.03.2022 15:37
"7. Akdeniz Orman Haftası ve SilvaMed Komitesi" toplantıları Antalya'da başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "7. Akdeniz Orman Haftası ve SilvaMed Komitesi" toplantıları Antalya'da başladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "7. Akdeniz Orman Haftası ve SilvaMed Komitesi" toplantıları Antalya'da başladı.

Kemer ilçesinde bir otelde Orman Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) iş birliğinde düzenlenen programa 13 ülkeden 100'e yakın yabancı ve 70'e yakın Türk temsilci katıldı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, açılış konuşmasında, Türkiye'nin dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Akdeniz Bölgesi'nin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalan en hassas bölgelerin başında geldiğine işaret eden Karacabey, "7. Akdeniz Orman Haftası ve Silvamed Komitesi 24. Oturumu'nun bu yılki teması 'Gelecek Nesiller için Akdeniz Ormanlarının Rolü ve Ekosistem Restorasyonu' olarak belirlendi. Ülkemiz, ekosistem restorasyonu konusundaki küresel efor olarak ifade edilen 'Bonn Mücadelesi'ne 2030 yılına kadar 2,3 milyon hektarda restorasyon ve rehabilitasyon çalışmaları yapmayı taahhüt etmiştir." diye konuştu.

Karacabey, Türkiye'nin FAO tarafından hazırlanan 2020 Küresel Orman Kaynakları Değerlendirme Raporu verilerine göre ülkelerin orman varlık sıralamasında bir önceki rapora (2015) göre 46. sıradan 27. sıraya yükseldiğini bildirdi.

Türkiye'nin orman varlığını artırmak için son 20 yılda toplam 6 milyarın üzerinde fidan dikildiğini vurgulayan Karacabey, şunları kaydetti:

"2023'e kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu nedenle tohum ve fidan üretimi faaliyetlerimiz devam ediyor ve 2020 yılında 144 ton tohum ve 274 milyon fidan ürettik. Türkiye olarak orman alanlarımızı son 50 yılda 2,9 milyon hektar arttırarak 23,1 milyon hektara ulaştırdık. 1946-2020 yıllarında toplam 9,2 milyon hektar alanda ağaçlandırma, endüstriyel plantasyon, erozyon kontrolü, çığ kontrolü, sel kontrolü, rehabilitasyon, mera ıslahı, özel ağaçlandırma, suni tensil ve enerji ormanı tesisi çalışmalarını yürüttük. FAO ile birlikte Orta Asya ve Afrika ülkelerinde ağaçlandırma, arazi restorasyonu ve ormanlarla ilgili birçok proje hayata geçirildi."

Açılış töreninin ardından oturumlarla devam eden program, 25 Mart'ta sona erecek.

7. Akdeniz Orman Haftası ve SilvaMed Komitesi toplantıları Antalya'da başladı

YORUMLAR
500
Yüzlerce denizanası kıyıya vurdu, profesör uyardı: 'Yakınına yaklaşmayın ve dokunmayın' Yüzlerce denizanası kıyıya vurdu, profesör uyardı: 'Yakınına yaklaşmayın ve dokunmayın' Son dakika haberi! İki STK'den Akdeniz Bölgesi'ndeki orman yangınlarına ilişkin ortak rapor Son dakika haberi! İki STK'den Akdeniz Bölgesi'ndeki orman yangınlarına ilişkin ortak rapor

orman haftası, Türkiye, Antalya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '7. Akdeniz Orman Haftası ve SilvaMed Komitesi' toplantıları Antalya'da başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Esir Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukrayna'ya verilen zarar tek tek izletildi
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
15:10 FETÖ elebaşı Gülen, hastane çıkışında görüntülendi! "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" açıklamasını yapmıştı
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
14:26 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı
14:20 Doukara, Antalyaspor'a yenildikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı!
14:20 Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Efe ve Çetin'in yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını dökecek!
13:55 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 16:03:50. #1.11#
SON DAKİKA: "7. Akdeniz Orman Haftası ve SilvaMed Komitesi" toplantıları Antalya'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement