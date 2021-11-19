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7. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali seyirciyle buluşmaya hazır! - Son Dakika

7. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali seyirciyle buluşmaya hazır!

19.11.2021 15:19
7. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali seyirciyle buluşmaya hazır!

Bu yıl yedinci kez düzenlenecek olan Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali seyircisini 22- 27 Kasım tarihleri arasında sinema salonlarında ağırlamaya hazırlanıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfı'nın ortak organizasyonu ile gerçekleşecek olan 7. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali'nde ulusal ve uluslararası yarışmalarının, film gösterimlerinin yanı sıra sinemanın değerli isimlerinin katılacağı birçok etkinlik de yer alıyor.

İspanyol yönetmen Oliver Laxe ile Ustalık Sınıfı

Yedinci yılında dopdolu programıyla sinemaseverlerle bir araya gelmeye hazırlanan festivalin uluslararası jüri başkanlığını yapacak olan yönetmen Oliver Laxe, festivalin Son Taslak Endüstri Bölümü kapsamında sektör profesyonellerine özel bir Ustalık Sınıfı gerçekleştirecek. 25 Kasım Perşembe günü Saat 19:00'da Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşecek olan etkinlikte ünlü yönetmen Oliver Laxe, Son Taslak Endüstri Bölümü Direktörü Belkıs Bayrakmoderatörlüğünde filmlerini çekerken hangi değerlerden yararlandığı ve sinema üzerine düşüncelerini katılımcılarla paylaşacak. Üç uzun metraj filminin prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan ve üç filmiyle de Cannes'dan ödül kazanan yönetmen, kendine has sinematografisini ve sinemayla olan bağını kutsal bir ilişki olarak tanımlıyor.

Sinemada İslamfobi

22- 27 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali, bu yılki ilk etkinliğinde Kanadalı yönetmen ve yazar Kaz Rahman'ı ağırlıyor. Yazar Peren Birsaygılı Mut moderatörlüğünde 23 Kasım Salı saat 16:30'da Akademi Beyoğlu'nda gerçekleşecek söyleşide sinema sektöründe islam fobinin nasıl yaşandığı hakkında konuşulacak.

Belgesel Hakkında Her Şey

Yedinci yılında yoğun bir programla düzenlenecek olan festivalde Festival Direktörü Cemil Nazlı moderatörülüğünde "Belgeseli Bulmak Mı Belgeselde Kaybolmak Mı?" başlıklı bir söyleşi de yapılacak. 24 Kasım Çarşamba günü saat 16:30'da Akademi Beyoğlu'nda gerçekleşecek olan söyleşinin konuşmacıları arasında Kiralık, Rağmen ve Hafsa filmlerinin yönetmeni Emre Karapınar ve Katmandu'ya Yol Arkadaşı Aranıyor aslı kitabın yazarı Abdullah Kibritçi yer alıyor.

Kısa Film Yapmalı Mı Yapmamalı Mı?

Festivalde bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Son Taslak Endüstri Bölümü kapsamındaki bir diğer etkinlik ise yapımcı Halil Kardaş ve Kosovalı yapımcıValmira Hyseni'nin katılımıyla düzenlenecek olan "Kısa Film Yapmalı Mı Yapmamalı Mı?" konu başlıklı söyleşi olacak. Filmlerin yapım aşamalarına nereden başlanması gerektiği ve uluslararası fonlamalar üzerine konuşulacak olan etkinlik, yönetmen Ramazan Kılıç moderatörlüğünde, 25 Kasım Perşembe günü saat: 16:30'da Akademi Beyoğlu'nda düzenlenecek.

Senaryo ve Fikir Üzerine Atölye

Son Taslak Endüstri Bölümü'nün son etkinliği de 25 kısa film yönetmeni ve senaristinin katılım sağlayacağı Senaryo ve Fikir Atölyesi olacak. Yönetmen ve Senarist Elif Eda Karagöz'ün yürüteceği üç ayrı oturumdan oluşan atölyede katılımcılar, senaryonun teknik bilgilerini aldıktan sonra sinopsis ve treatman çalışmaları yapacaklar. Yaptıkları çalışmaları son oturumda atölye yürütücüsü Elif Eda Karagöz'e sunan katılımcılar, aldıkları geri bildirimler ile çalışmalarını son hale getirecekler. 26 Kasım Cuma günü Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenecek atölyeye katılım akreditasyon ile sağlanacak.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 7. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali seyirciyle buluşmaya hazır! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali seyirciyle buluşmaya hazır! - Son Dakika
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