"7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali" ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Siyer Vakfı ile Fidan Sanat Vakfınca bu yıl festival olarak düzenlenen "7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali", Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen festivalin kapanış programına konuk olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sinemanın kültür aktarımında önemli bir araç olduğuna işaret ederek, Türk sinemasından yapımların 152 ülkede gösterimde olduğunu belirtti.

Demircan, sinemanın eğlence aracından öte bir öğrenme aracı olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz 63 yıl dünyayı şereflendirmiştir. İnsanlıkla fiziken birlikteliği çok kısa sürmüş. Hayatı tarif ederken dün, bugün ve yarın, üç günle tarif ederiz. Bütün günlerimiz bu üç güne sığar. Efendimiz kısa dünya hayatında, sonu olmayan bir dünyanın temellerini atmış. Biz ümmetine kısacık üç günümüze alemleri sığdırabilmeyi öğretmiş. Bu dünyada şüphesiz her şey kısa. Hem Efendimizden ilham alan hem de saniyeye sonsuzluk sığdırma gayretinde olan bütün katılımcıları tebrik ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sadece yanınızda değil, hikayenizin içinde olduğumuzdan berhudarız, siz de berhudar olun. Yarışmaya katılan her arkadaşımızı ve yarışmayı organize eden arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

Siyer Vakfı kurucusu, araştırmacı-yazar Muhammed Emin Yıldırım da festival kapsamında yapılan tüm çalışmaları önemsediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnşallah yeniden asli kodlarımıza gideceğiz, az konuşacağız, çok iş yapacağız. Çok güzel değerler ortaya koyacağız. Sırtımızı yasladığımız bu medeniyet ve bu medeniyetimizin muallimi olan, alemlere rahmet o kutlu Elçi'nin cihana bıraktığı mesajları, mahrum yüreklere duyurmak adına elimizden gelen gayreti ve çabayı ortaya koyacağız. Allah bu konuda gayret gösteren tüm kardeşlerimin yar ve yardımcısı olsun. Yoğun bir çalışma ile 7 aydır neler yaptıklarına ben de şahidim. Umuyorum ki bu çalışmalardan inşallah güzel şeyler çıkacak."

Festival Direktörü Cemil Nazlı ise 7 aylık yoğun bir çalışma ile festivali bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Ulusal ve uluslararası kategorilerde ödüller

Festivalin yedinci yılında 65 farklı ülkeden 568 eser yarışmaya başvuru yaptı. Yarışma kapsamında toplamda 300 bin lira ödül dağıtıldı.

Bu yıl festivalde "Vefa Ödülü", Ayşe Şasa adına Festival Danışma Kurulu Başkanı Atalay Taşdiken tarafından festivale aralıksız 7 yıldır filmleriyle katılan Bilal Çimrin'e takdim edildi.

Festivalin "Ulusal Bölümü"nde "En İyi Ulusal Belgesel" ödülünü "Tülütabaklar Ölümsüz Kahramanlar" adlı yapımıyla Yasin Öztürk, "En İyi Ulusal Kurmaca" ödülünü ise "Bir Nehir Kıyısında" filmiyle Muhammed Furkan Daşbilek aldı.

"Uluslararası Bölüm"de ise "Uluslararası En İyi Kısa Animasyon", Belarus'tan yarışmaya katılan Natalia Darvina'ın "Good Wolf" adlı yapımı seçildi.

"En İyi Kısa Belgesel" ödülü Kırgızistan'dan "Meerman" adlı filmiyle Aikol Nurlanbek Uulu'ya verildi. Yarışma dışı "Jüri Özel Ödülü"ne de Mısır'dan "Rayhan'ın Güvenli Cenneti" adlı yapımıyla yönetmen Mohmed Fathi değer görüldü.

"Uluslararası En İyi Kurmaca Kısa Film Ödülü"nü ise Rusya'dan yarışmaya katılan Ignat Bagirov'un "Flowers for You" adlı filmi kazandı.

Festival kapsamında "Son Taslak Proje Geliştirme Ödülleri", "Karayazı" ile senarist Ahmet Duvar'a, "The Work" projesi ile Davron Tadjiev'e ve "Bir Dolap Tozlu Uzay Elbisesi" ile Ahmet Furkan Arslan'a takdim edildi.

Kısa Film Yapım Destek Finalistleri ise "Kara Tavuk" adlı projesiyle Zeynep İncetekin, "654 Gram" ile Ömer Dişbudak ve "Geyik" ile Mehmet Selim Gök seçildi.