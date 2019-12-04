7 araç parçalanmış halde bulundu

Konya'da, 7 araç parçalanmış halde bulundu. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul ve İzmir'den, 'güveni kötüye kullanma' yoluyla çalındığı tespit edilen 4 ve üzerlerinde haciz kararı bulunan 2 araç ile yabancı tescilli 1 otomobilin parçalanarak, satılmak istendğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda araçlar parçalanmış olarak bulundu. K.T.A. adlı şüpheli gözaltına alındı.