Son Dakika Haberleri: 7 Aracın Karıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı

7 Aracın Karıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı

18 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

7 Aracın Karıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Sanayi Sapağı mevkisinde Ankara istikametinde yola dökülen madde nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir vidanjör ile 6 otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.


Kazada yaralanan Zehra Ulu, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:04 Kaynak: AA

Ankara, Gebze, Kocaeli, Güncel
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