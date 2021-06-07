7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

DÜZCE - Düzce D-100 Karayolu Hal Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce D-100 Karayolu Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den Sakarya istikametine seyir halinde olan F.Z. idaresindeki 06 ESB 65 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan G.F. idaresindeki 14 EZ 450 plakalı Kia marka minibüse çarptı. Çarpışmanın ardından otomobilin arkasından gelen S.R. idaresindeki 38 JU 789 plakalı Volkswagen marka otomobil, M.K. idaresindeki 34 JY 3468 plakalı Ford marka otomobil, Ö.Ç. idaresindeki 61 ACM 487 plakalı Isuzu marka arazi aracı, K.Ş. idaresindeki 41 ADV 452 plakalı Renault marka otomobil ile R.Ç. idaresindeki 81 ABG 737 plakalı otomobiller arka arkaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan 2'si çocuk 2'si kadın 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, emniyet kaza ile ilgili inceleme başlattı.