7 ARACIN LASTİĞİNİ KESERKEN GÖRÜNTÜLENEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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7 ARACIN LASTİĞİNİ KESERKEN GÖRÜNTÜLENEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

06.04.2022 14:40
7 ARACIN LASTİĞİNİ KESERKEN GÖRÜNTÜLENEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

GAZİANTEP'te park halindeki 7 aracın lastikleri kesildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP'te park halindeki 7 aracın lastikleri kesildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Pazartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, 3 şüpheliden biri, sokağa girdikten sonra elindeki kesici alet ile park halindeki araçların lastiklerini kesti. 7 araca zarar veren şüpheliler, daha sonra olay yerinden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araç sahipleri polise ihbarda bulundu. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 18 yaşından küçük olduğu bildirilen 3 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

7 ARACIN LASTİĞİNİ KESERKEN GÖRÜNTÜLENEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
7 ARACIN LASTİĞİNİ KESERKEN GÖRÜNTÜLENEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 7 ARACIN LASTİĞİNİ KESERKEN GÖRÜNTÜLENEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7 ARACIN LASTİĞİNİ KESERKEN GÖRÜNTÜLENEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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