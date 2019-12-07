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7 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

'Süpürge' diye tanınan curlingle hayatı değiştiMilli sporcu Semiha Konuksever, 8 yıl önce Erzurum'da curlingle tanıştı"Curlingde ilkleri yaşayacağım aklıma gelmezdi""Uluslararası şampiyonalarda bizi küçümseyenler cevabını alıyor""İlk telefonumu lisede millilik bursumla...

7 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

'Süpürge' diye tanınan curlingle hayatı değişti

Milli sporcu Semiha Konuksever, 8 yıl önce Erzurum'da curlingle tanıştı

"Curlingde ilkleri yaşayacağım aklıma gelmezdi"

"Uluslararası şampiyonalarda bizi küçümseyenler cevabını alıyor"

"İlk telefonumu lisede millilik bursumla aldım"

"Hedefimiz olimpiyatlara dahil olmak"

"Curlingi, taşları süpürdüğümüz spor deyince tanıyorlar"

SÜPER LİG

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor

17.30 MKE Ankaragücü - Göztepe

20.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

Sarı-kırmızılı kulüpte, 30 Kasım'da çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen seçimli olağanüstü kongre gerçekleştirilecek.

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Hatayspor - Boluspor

16.30 Fatih Karagümrük - Ekol Hastanesi Balıkesirspor

19.00 Akhisarspor - İstanbulspor

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Gaziantep Basketbol - Sigortam.Net İTÜ BB

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - Teksüt Bandırma BK

17.30 Darüşşafaka Tekfen - Beşiktaş Sompo Sigorta

20.00 Tofaş - Pınar Karşıyaka

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Bellona Kayseri Basketbol

14.00 Samsun Canik Belediye - İzmit Belediyespor

VOLEYBOL

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçları

12.00 VakıfBank - Imoco Volley

15.00 Eczacıbaşı VitrA - Igor Gorgonzola

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

13.00 Karayolları - Atlasglobal Yeşilyurt

14.00 Beşiktaş - Türk Hava Yolları

15.00 PTT - Aydın Büyükşehir Belediyespor

16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Belediyespor

AXA Sigorta Efeler Ligi

19.00 Ziraat Bankası - Spor Toto

AVRUPA LİGLERİ

15.00 Real Madrid - Espanyol (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)

15.30 Everton - Chelsea (Cenk Tosun)

17.30 Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf ( Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

17.30 M'gladbach - Bayern Münih (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

17.30 Freiburg - Wolfsburg (Yunus Mallı)

17.30 Slovan Bratislava - DAC (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

18.00 Granada - Deportivo Alavés (İsmail Köybaşı)

19.00 Wolfsberger - LASK (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

19.30 Montpellier - Paris SG (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)

20.30 Bayer Leverkusen - Schalke 04 ( Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)

21.45 Venlo - Emmen (Ferhat Görgülü)

22.30 Sint-Truiden - Club Brugge (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)

22.45 Lazio - Juventus (Merih Demiral)

23.30 Desportivo Aves - Sporting Braga (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)


Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:31 Kaynak: DHA
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