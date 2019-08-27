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7 Aralık Üniversitesi Malazgirt Zaferi Kutlamalarına Katıldı

1 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi akademik ve idari personeli, 26 Ağustos'ta Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.

7 Aralık Üniversitesi Malazgirt Zaferi Kutlamalarına Katıldı, System.String[]

Kilis 7 Aralık Üniversitesi akademik ve idari personeli, 26 Ağustos'ta Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.


Kutlamalar dolayısıyla Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait ürünlerin sergilendiği meydanda, çocuklar ve yetişkinler için etkinlik alanları oluşturuldu. Bunların yanı sıra ok atma, mangala, halk oyunları, konser gibi pek çok aktivite gerçekleştirildi.


Etkinlikte Türk dünyasından, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenlikler hayat bulurken kıl çadırlarda oba yaşamını canlandırma, tarihi el sanatları atölye çalışmaları, atlı gösteriler gibi etkinlikler düzenlendi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra devlet erkanı, üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği program, mehter takımı gösterisi ve konserlerin ardından sona erdi. - KİLİS

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Malazgirt, Bitlis, Muş, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:49 Kaynak: İHA
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