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7 Aralık Üniversitesi'nde akademisyenler törenle cübbe giydi

6 saat önce

7 Aralık Üniversitesi'nde akademisyenler törenle cübbe giydiKİLİS - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde akademik kadroya atanan ve yükselen akademisyenler törenle cübbelerini giydi.

7 Aralık Üniversitesi'nde akademisyenler törenle cübbe giydi
KİLİS - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde akademik kadroya atanan ve yükselen akademisyenler törenle cübbelerini giydi.
7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, akademisyenler ve yakınları katıldı. Cübbe giyme töreninden önce bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversitenin her geçen büyüyen akademik, idari personel ile öğrenci sayısında artış yaşandığını ifade ederek, "Cübbe giyme törenin ilkini geçen yıl gerçekleştirdik. Büyük kapsamlı geniş cübbe giydirme törenini geçen yıl yapmıştık. Bugün ikinci töreni gerçekleştiriyoruz. Umut ediyoruz ki her geçen yıl artarak, bu törenleri devam edeceğiz. Bu törenlerle hocalarımızın güzel anılarını, kutlu anılarını beraber kutlayacağız. Tabiki cübbe giyme yükselme insanlar için önemlidir. Akademik yükselme kolay elde edilmiyor. Ancak bunu bu işin içerisinde olan emek veren insanlar, bilir, biz bunun farkındayız. Bugün cübbe giyecek arkadaşlarımı tek tek tebrik ediyorum" dedi.
Karacoşkun, devlete 25 yıl ve üzeri hizmet etmiş akademisyenler ile idari personele takdir belgesi verdiklerini sözlerine ekledi.
Daha sonra akademik kadroya girenlere başarı belgesi, 25 yıl ve üzeri hizmet etmiş akademisyenler ile idari personele takdir belgesi verildi. Tören akademisyenlerin cübbe giymesiyle sona erdi.
7 Aralık Üniversitesi'nde akademisyenler törenle cübbe giydi
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:48 Kaynak: İHA
Mustafa Doğan, Kilis, Aralık, Güncel
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