7 asırlık Gök Medresede sona gelindi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 7 asırlık Gök Medresede sona gelindi - Son Dakika

7 asırlık Gök Medresede sona gelindi

6 saat önce

Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli eserlerinden biri olan ve ismini üzerinde bulunan mavi çinilerden alan, 749 yıllık Gök Medrese'de süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

7 asırlık Gök Medresede sona gelindi, System.String[]

Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli eserlerinden biri olan ve ismini üzerinde bulunan mavi çinilerden alan, 749 yıllık Gök Medrese'de süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi.


Selçuklu sultanlarından 3. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde 1271 yılında Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından inşa edilen Gök Medrese'nin restorasyonu, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Tarihi yapıyı gezerek Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan bilgi alan Vali Salih Ayhan, tarihi medresede incelemelerde bulunarak eserin kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti.


Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Vali Ayhan, Gök Medrese'nin Sivas'ın incisi olduğunu belirterek, restorasyonun büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.


Şehrin tacı Gök Medrese


Gök Medrese'de ufak detayların yapıldığını kaydeden Vali Ayhan, "Çinilerin ufak bir işi kaldı. Vakıf müzesi yapılması için ihale yapılmıştı. Bunda da nihai konuya geldik. Müze ile birlikte tarihi eserimiz daha da anlamlı hale geldi. Sivas'ımızın müzeler şehri olması noktasında burası adeta lokomotif olacak. Bölgesiyle, konumuyla, binanın yapısıyla ve tüm detaylarıyla bizim için rehber olacak. Sivas, kültür ve sanat şehri. Bu şehrin tacı da Gök Medrese'dir. Burayı gözümüz gibi muhafaza edeceğiz. Gün yüzüne çıkartacağız ve insanlara anlatacağız. Sosyal donatıları da bina ayrı bir mana verdi. Burada emek veren herkse teşekkür ediyorum." dedi.


Vali Ayhan, Gök Medrese'nin yanı başında yapımına başlanılan Kale Projesi'nin de tamamlanmasıyla birlikte bölgenin açık hava müzesi haline geleceğini söyledi.


Sivas'ta, birçok müzeyi gün yüzüne çıkartacaklarını belirten Vali Ayhan, "Sanayi mektebi müzemiz, kent müzemiz, ozanlar ve müzik kültürü müzemiz, gastronomi müzemiz, eğitim müzemiz ve hamam müzemiz gibi birçok müzemizi yakında hayata geçireceğiz ve Sivas müzeler şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek." dedi.


İncelemede, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü Cemal Karaca, İl Kültür Müdürü Teoman Karaca ile Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü teknik personeli de yer aldı. - SİVAS

Selçuklu, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 03:18 Kaynak: İHA


Son Dakika

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu
Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu         
21:29
"Aracı gönderdi" tartışması büyüyor! HDP'li Önder, "İddianı ispatla" diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi         
21:28
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar         
21:14
Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı         
21:00
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı         
20:53
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı         
20:53
Esenyurt'ta damat, kayınpeder ile kayınvalidesini öldürdü Esenyurt'ta damat, kayınpeder ile kayınvalidesini öldürdü         
20:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda         
20:14
Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi         
20:09
Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi         
19:57
Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu         
19:52
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor         
19:28
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi         
19:28
Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı         
19:24
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti         
19:23
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı         
19:15
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor         
18:58
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı         
18:38
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi         
18:18
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti         
18:18
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi         
18:15
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor         
18:08
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı         
18:03
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu         
17:55
Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:50
"HDP-İYİ Parti görüştü" tartışmalarına AK Parti'den ilk yorum: Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, açık bir şekilde söyleyecekler         
17:48
Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi         
17:42
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı         
17:37
Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim         
17:37
İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 21:38:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 7 asırlık Gök Medresede sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]