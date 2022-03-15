7. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı - Son Dakika
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7. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı

15.03.2022 17:36
7. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle bu yedincisi düzenlenen Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı.

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle bu yedincisi düzenlenen Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı.

Yarışma kapsamında geçen yıl yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir romana "Attila İlhan Edebiyat Ödülü", ayrıca yine geçen yıl basılan bir ilk roman ve ilk şiir kitabı için "Vakıf Özel Teşvik Ödülü" verilecek.

Şair, romancı, düşünür, gazeteci, senarist ve eleştirmen Attila İlhan'ın düşüncelerini ve anısını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya başvurular, 18 Haziran'a kadar devam edecek.

Onursal Başkanlığı Doğan Hızlan'ın üstlendiği yarışmanın iki jürisi bulunuyor.

Başkanlığını Mehmet Eroğlu'nun üstlendiği roman seçici kurulunun üyeleri arasında Deniz Yüce Başarır, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aile adına Ali Cem İlhan yer alıyor.

Şiir seçici kurulu ise Metin Celal başkanlığında, A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve aile adına Kerem Alışık'tan oluşuyor.

Yarışma ile ilgili bilgilere "www.tilahan.org" adresinden ulaşılabilir.

Yarışmada ödül kazanan eserlerin ise kasım ayında açıklanması planlanıyor.

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Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Attila İlhan, Edebiyat, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 7. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı - Son Dakika


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