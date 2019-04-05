7 Ay Morgda Bekletildi! Türkiye'ye İzin Çıkmadı

FRANSA'da eylül ayında bir alışveriş merkezinin önünde yaşanan park kavgası sonrası 3 çocuk babası Türk vatandaşı Ali Ünlü
, çocuklarının gözleri önünde darp edilerek öldürüldü. Fransız mahkemesi ise Ali Ünlü'nün Türkiye
'de defnedilmesine izin vermedi. Ünlü'nün cenazesi, mahkeme kararıyla 7 ay morgda bekletildikten sonra bugün Fransa
'nın Tours şehrinde toprağa verilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Dilek Yılmaz
, şunları söyledi:
'MAHKEME KARŞILAMIYOR'
"Birkaç hafta içinde mahkeme kararının kaldırılacağını düşündük. Çünkü otopsi ölüm nedenlerini açıkça ortaya koymuştu. Ancak bütün taleplerimiz başarısız oldu. Hakim 'Başka analizler yapılabilir' dedi. Aslında otopsi sonuçları gerekli örneklerin yapıldığını açıkça belirmişti. Mahkeme kararıyla morgda bekletilmesine rağmen hakim 13 bin Euro morg ücretini aileye yükledi. Yargıç bekleme kararının ailenin olduğunu öne sürerek morg masraflarını karşılamayı reddediyor. Ama bu ailenin hiçbir şeyi kalmadı, baba hayatını kaybedince ailenin tek maaşı da ortadan kalktı. Dinimizce, cenazelerin en kısa zamanda defnedilmesi gerekir. Hakimin bu anlaşılmaz kararıyla adalet mağdurun ne dinine ne de son dileğine saygı duyuyor."
'İKİNCİ KEZ MAĞDUR OLDUK'
Ali Ünlü'ün eşi Göksin Ünlü ise, "Eşimin tek dileği, vatanımızda, babasının yanına defnedilmesiydi. Ama 7 aydır Fransa dışında hiçbir yere onu gömmemize izin verilmedi" dedi. Ünlü'nün 13 yaşındaki oğlu Onur da hayal kırıklığını ve üzüntüsünü, "İkinci kez mağdur olduk" sözleriyle anlattı.