7 ay önce başladığı işte güven kazanıp 1,5 milyon TL ile kaçtı

DİYARBAKIR'da, gezi turu şirketinin muhasebe biriminde 7 ay önce işe başlayan ve patronunun güvenini kazandıktan sonra banka hesaplarında işlem yetkisi ile şifrelerini alan N.A. (43), yakınlarının hesabına 1,5 milyon TL geçirerek kaçtı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan şirket sahibi Murat Gezer (34), "Sabah temizlikçi şirketteyken geliyor. Parayı babasının hesabına, babasının hesabından da eniştesinin hesabına gönderip, kayıplara karışıyor. Kız arkadaşının arkadaşlarını bile dolandırmış" dedi.

Diyarbakır'da yaklaşık 1 yıl önce gezide tanıştığı tur şirketi sahibi Murat Gezer ile samimiyet kuran ve daha sonra işe ihtiyacı olduğunu belirterek, 7 ay önce muhasebe biriminde çalışmaya başlayan N.A., güvenini kazanıp, banka hesaplarında işlem yapma yetkisi aldı. Şirketin banka kartlarının şifrelerini de alan N.A., iddiaya göre, 30 Eylül'de şirketin bankadaki 1,5 milyon TL'sini yakınlarının hesabına geçirdikten sonra kaçtı. Gezer'in suç duyurusunda bulunduğu N.A.'nın, en son 30 Eylül'de işe geldiği ve masasındaki not defteri ile telefonunda işlem yaptıktan sonra iş yerinden biriyle konuşup ardından çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

'ŞİFRELERİMİZİ, HESAP KARTLARIMIZI ONA EMANET ETTİK'N.A. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Murat Gezer, "7 ay önce işe ihtiyacı olduğunu annesinin çok hasta olduğunu söyledi. Babasının da o durumda olduğunu ve tek erkek evlat olduğunu belirterek ailesine bakmakla yükümlü olduğunu söyledi. Onu işe aldık, denedik, takibini yaptık. Çok güvenilir, bütün işini takip eden, mesai saatlerinden daha fazla çalışan ve hatta mesai saatinden fazla çalışmasına rağmen ekstra para kabul etmeyen biriydi. Güven üzerine şirket hesaplarımızı, şifreleri, hesap kartlarımızı hepsini ona emanet ettik. Yoğun bir sezonda çalıştık. 30 Eylül'de sabah 08.00'de temizlikçi şirketteyken geliyor parayı babasının hesabına, babasının hesabından da eniştesinin hesabına gönderip kayıplara karışıyor. Kaç gündür yok. Telefonlarına ulaşamadığımız için ailesine ulaştık. Ailesinin ilk dediği 'Şirkette bir şey var mı?' Ailesi ile birlikte bizi dolandırdılar. Savcılığa bizim onları tehdit ettiğimizi, can güvenliklerinin olmadığını söylemişler" dedi. 'ÖĞRETİM GÖREVLİSİYİM', 'BANKA MÜDÜRÜYDÜM' DEMİŞMurat Gezer, N.A.'nın birçok kişiyi de dolandırdığını söyleyerek, "Kız arkadaşının arkadaşlarını bile dolandırmış. Güven duygusuyla insanlara geldiği için hiç kimse kanıtlayamıyor ve sadece üzülmekten başka hiçbir şey yapamıyor. Bize öğretim görevlisi olduğunu belirtmişti. Baktık öğretim görevlisi falan değil. Geçmişinde bir banka müdürü olduğu ve orada da bir soruşturmanın ardından atıldığını duyduk. Paramızın geri alınmasını istiyoruz. Birçok insanı dolandırdı. Biz suç duyurusunda bulunduktan sonra birçok insan bize ulaşıyor ve onlar da ardı sıra gidip şikayette bulunuyorlar. Umarız bir an önce yakalanır. Gerçekten de bir emek söz konusu. 100 kişilik bir grubuz. Tüm otellerin, tüm araçların parası onda. Savcılıktan bir an önce onun bulunmasını rica ediyoruz" diye konuştu.

