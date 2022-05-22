7 ay önce satın aldığı araç çalıntı çıktı! Neye uğradığını şaşıran mağdur: Sıfır gibi yapmışlar - Son Dakika
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7 ay önce satın aldığı araç çalıntı çıktı! Neye uğradığını şaşıran mağdur: Sıfır gibi yapmışlar

22.05.2022 10:56

7 ay önce İstanbul'dan Konya'ya giden adam, bir araç satın aldı. Aldığı aracı başka birine satmaya kara veren adam, ekspertize gitti. Ortaya çıkan gerçek sebebiyle büyük şok yaşayan adama ustalar, araçta iki farklı şasi numarası olduğunu söyleyip, aracın çalıntı olduğunu anlattılar. Ayrıca hırsızların aracı neredeyse sıfıra yakın değiştirmesi herkesi hayrete düşürdü.

Dün öğle saatlerinde Arnavutköy'deki bir ekspertiz firmasına gelen vatandaşlar karşılaştıkları olay karşısında şoke oldu. İddiaya göre 7 ay önce Konya'daki bir kişiden araç satın alan vatandaş, aracı başka birine satmak için ekspertiz firmasına geldiğinde aracın çalıntı olduğunu öğrendi.

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USTALAR ŞASİ NUMARASINDAN FARK ETTİ

Çalıntı aracın hurdaya çıkmış başka bir aracın şase numarası ile piyasaya sürüldüğü belirlendi. Görenlerin şoke olduğu olay ekspertiz ustalarının farklı şasi numaralarını fark etmesi ile ortaya çıktı. Şasi numarasının bir tanesinde hasar kaydı yoktur yazarken, diğerinde aracın hurdaya ayrılmış olduğu görüldü. Yapılan incelemelerin ardından sahte şasi numaraları ile değiştirilen çalıntı araç, polis ekipleri tarafından yediemin otoparkına çekildi.

7 ay önce satın aldığı aracı ekspertize götürdü, çalıntı olduğunu öğrenince yıkıldı: Sıfır gibi yapmışlar

"AĞIR HASARLI OLDUĞUNU FARK ETTİK"

Aracın çalıntı olduğunu fark eden ekspertiz ustası Ferdi Gökçe, "Bu araç 2017 model bir araç, bir alıcı, bir de satıcı tarafından ekspertiz yapılmak üzere buraya geldi. Bizden kapsamlı bir ekspertiz paketi istediler. Biz de aracı aldık, detaylı şekilde incelediğimizde bu aracın üzerinde iki ayrı şase numarasını fark ettik. Bunlardan bir tanesinde aracın hasar kaydı olmadığı, diğerinde ise aracın ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Daha da detaylı inceleme yaptığımızda aracın benzinli olduğunu ama dizel bir kupa ile değiştirildiğini fark ettik, yani aracın hırsızlık malı olduğu ortaya çıktı. Satan arkadaş aracını 7 ay önce satın aldığını ve ekspertiz yaptırdığını söylüyor, elinde rapor olduğunu söylüyor ki bizde baktık gerçekten elinde o güne ait raporlar var. Onu da kandırmışlar belli ki. Bu araç çalınmış, çok büyükte bir kaza görünce, olmayacak hale gelince ikisini birleştirmişler adeta ve bugünkü satıcıya arabayı Konya'da satmışlar" dedi.

7 ay önce satın aldığı aracı ekspertize götürdü, çalıntı olduğunu öğrenince yıkıldı: Sıfır gibi yapmışlar
7 ay önce satın aldığı aracı ekspertize götürdü, çalıntı olduğunu öğrenince yıkıldı: Sıfır gibi yapmışlar
7 ay önce satın aldığı aracı ekspertize götürdü, çalıntı olduğunu öğrenince yıkıldı: Sıfır gibi yapmışlar
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Kaynak: İHA

Tragger, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7 ay önce satın aldığı araç çalıntı çıktı! Neye uğradığını şaşıran mağdur: Sıfır gibi yapmışlar - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: 7 ay önce satın aldığı araç çalıntı çıktı! Neye uğradığını şaşıran mağdur: Sıfır gibi yapmışlar - Son Dakika
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