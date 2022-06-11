7 ay şarjı bitmeyen güneş enerjili otomobil satışa çıktı! - Son Dakika
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7 ay şarjı bitmeyen güneş enerjili otomobil satışa çıktı!

11.06.2022 11:40
7 ay şarjı bitmeyen güneş enerjili otomobil satışa çıktı!

Lightyear'ın yeni güneş enerjili elektrikli otomobil modeli Lightyear 0 bu hafta tanıtıldı. Şarjı tam 7 ay gidiyor.

Elektrikli otomobil piyasası içerisindeki rekabet giderek kızışıyor. Bir yanda sektörün önde gelen isimleri içten yanmalı motorları terk ederken diğer yanda yeni girişimler ortaya çıkıyor. Bunlardan biri olan Lightyear, Hollanda'da düzenlediği etkinlikte Lightyear 0 isimli ilk güneş enerjili elektrikli otomobil modelini tanıttı!

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Lightyear 0, bugüne kadar tanıtılan ilk güneş enerjili elektrikli otomobil değil. Hatta Mercedes bile geçtiğimiz yıl buna benzer bir konsept aracını tanıtmıştı. Fakat Lightyear, bu otomobili satmakta kararlı. Üstelik 250 bin Euro'luk (vergiler hariç 4.5 milyon TL) oldukça tuzlu bir fiyata.

7 ay şarjı bitmeyen güneş enerjili otomobil satışa çıktı!

Lightyear 0 modelinin ilk prototipi tanıtıldığında 720+ km bir menzili olacağı söyleniyordu. Bugün karşımıza çıkan araç ise 625 km'lik bir menzil sunuyor. Fakat yine de piyasadaki araçlara nazaran iyi bir değer olduğunu söyleyelim.

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Üstelik bu menzilin 70 km'sini üzerinde bulunan 4.8 m2 büyüklüğündeki güneş enerji panelleri sayesinde dolum yaptığı bataryasından alıyor. Yani standart bir şehir içi kullanım senaryosunda aracınızı hiç bir istasyona götürüp şarj etmenize gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz.

Tabii kış mevsiminin yaşandığı bir bölgede yaşıyorsanız, arada sırada şarj etmeniz gerekebilir. Zira aracın güneş panelleri havanın açık olduğu bir günde yaklaşık olarak 35 km gitmenizi sağlayacak kadar dolum yapabiliyor. Hatta Lightyear'ın iddiasına göre Hollanda gibi iklimlerde iki ay ve İspanya veya Portekiz'de yedi ay boyunca şarj etmeden şehir içi kullanabiliyorsunuz.

7 ay şarjı bitmeyen güneş enerjili otomobil satışa çıktı!

174 beygir gücüne sahip araç, 1.720 nm tork üretebiliyor. 0-100 hızlanması ise 10 saniyenin biraz altında. Ayrıca en yüksek seyir hızı da 160 km. Her ne kadar torku etkileyici olsa da beygir gücü ve diğer konularda rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Fakat Lightyear'ın zaten böyle bir iddiası olmadığını belirtelim. Satışa çıkaracakları ilk araçla bile bir kez tam dolum yaparak uzun süreler boyunca şarj istasyonundan uzak durabiliyorsunuz. Ayrıca anahtar olarak telefon özelliği, kablosuz yazılım güncellemeleri, Android Auto ve Apple CarPlay gibi birçok son teknoloji de beraberinde geliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Mercedes, Tragger, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 ay şarjı bitmeyen güneş enerjili otomobil satışa çıktı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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