7 ay sürdü, 52 bin 300 parça kullandı, gören hayran kalıyor - Son Dakika

7 ay sürdü, 52 bin 300 parça kullandı, gören hayran kalıyor

29.11.2020 11:53

Sivas'ta 68 yaşındaki Nazım Bali'nin eşi için 52 bin 300 kibrit çöpü kullanarak 7 ay 3 günde yaptığı cami maketi görenleri hayran bırakıyor.

Sivas'ta 68 yaşındaki Nazım Bali'nin eşi için 52 bin 300 kibrit çöpü kullanarak 7 ay 3 günde yaptığı cami maketi görenleri hayran bırakıyor.

Sivas kent merkezinde yaşayan emekli devlet memuru 68 yaşındaki Nazım Bali, Covid-19 sürecini toplumdan uzak evinde izole bir şekilde geçiriyor. Bali, salgın sürecinde boş vakitlerini değerlendirmek için ilgi duyduğu kibritten maket yapımına ağırlık verdi. Taç Mahal'den de etkilenerek eşi için bir çalışma yapmaya karar veren Bali, eşine atfen 7 ay 3 gün süren çalışmayla 52 bin 300 adet kibrit çöpü kullanarak 'Göksultan' ismini verdiği cami maketini yaptı. "Göksultan Camii" ismini verdiği makette kibrit çöplerinin tamamını tek tek ölçen Bali, çalışmayı özenle hazırladı. Bali'nin sosyal medyada paylaştığı cami maketini görenlerse çalışmaya hayran kalıyor.

İzlediği belgesel ufkunu açtı

Televizyonda izlediği belgeselden etkilenerek kibritten maket yapımına ilgi duymaya başladığını belirten Nazım Bali, "Emekli olduktan sonra kütüphanemde kitaplarımla vakit geçirdim. Son dönemlerdeyse el işleriyle uğraştım. Çocukluğumdan beridir el işleriyle uğraşmayı seviyorum. Çocukken kendime oyuncaklar yapardım, kibrit kutusundan el arabaları yapardım. Tesadüfen bu camileri gördüm, televizyonda maket yaptıklarını gördüm. Bunların daha güzellerini ben yaparım dedim ve yapmaya çalıştım. Bunlardan 6 tane yaptım, son olarak da ikisini yaptım. Göksultan ismini verdiğim cami maketini pandemi sürecinde yaptım. Dışarıya çıkamadım, evde sıkılıyordum ve hobi olarak maketleri yaptım" dedi.

"Kibritleri tek tek ölçüp kestim"

Bali, Göksultan ismini verdiği cami maketi çalışmasında 52 bin 300 kibrit çöpünü tek tek ölçtüğünü belirterek, "Cami maketine de Göksultan ismini verdim. Bunu eşime atfen yaptım. Kullandığım malzemeler; kibrit çöpü, tutkal ve karton. Başka malzeme yok, üç tane malzemeyle yaptım. Kullandığım aletler de tırnak makası, maket bıçağı, cetvel, pergel ve kalem. Göksultan ismini verdiğim camiyi tam 7 ay 3 günde yaptım. Camiyi yaparken 52 bin 300 adet kibrit kullandım. Kibritleri tek tek ölçüp kestim. Yeri geldiğinde 2- 3 milimetrelik kibritleri tek tek ölçüyorum. Siyah görünen yerlerde kibrit, onları da mumla yakıyorum " dedi.

Bali, kibritten yaptığı maketleri satmadığını belirterek, insanların çalışmalarına hayran kaldığını söyledi. Bali, "Görenler hayran kalıp beğeniyorlar. Çok isteyen var, bende isterim diyorlar. Birkaç arkadaşıma yaptım ama yetiştirmek mümkün değil. Bu güne kadar satmadım ama satmayı da düşünüyorum. Amatör olarak değil de profesyonel olarak yapmayı düşünüyorum. Mimari eserleri tamamen kendime ait, kimseden bir şey almadım. Her şeyi düşünerek yaptım" şeklinde konuştu.

Semiha Bali, eşinin romantik birisi olduğunu belirterek, Göksultan Camii maketiyle kendini mutlu ettiğini söyledi. Bali, "Eşim evde çok sıkılıyor, hiperaktiftir. Pek bir yerde duramaz. Evde durabilmesi için ben bunu önerdim, epeydir de yapıyordu. Sıkıldığı zaman uğraştı bununla. Güzel şeyler çıktı ortaya. Benim için de Göksultan Camii'ni yaptı, beni çok düşünür, romantiktir. Gördükçe çok beğeniyorum, beni çok mutlu etti. Eşim çalışmalarını evde yapıyor. Evi bazen kirletiyor. Biraz kızıyoruz ama idare ediyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

7 ay sürdü, 52 bin 300 parça kullandı, gören hayran kalıyor
7 ay sürdü, 52 bin 300 parça kullandı, gören hayran kalıyor
7 ay sürdü, 52 bin 300 parça kullandı, gören hayran kalıyor
7 ay sürdü, 52 bin 300 parça kullandı, gören hayran kalıyor
7 ay sürdü, 52 bin 300 parça kullandı, gören hayran kalıyor
7 ay sürdü, 52 bin 300 parça kullandı, gören hayran kalıyor
7 ay sürdü, 52 bin 300 parça kullandı, gören hayran kalıyor
7 ay sürdü, 52 bin 300 parça kullandı, gören hayran kalıyor

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 7 ay sürdü, 52 bin 300 parça kullandı, gören hayran kalıyor - Son Dakika


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