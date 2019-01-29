Son Dakika Haberleri: 7 Ay Süren Taşlı Saldırının Şüphelisi Yakalandı

7 Ay Süren Taşlı Saldırının Şüphelisi Yakalandı

1 saat önce

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Perihan Altındağ'ın (49) eşi ve oğlu ile yaşadığı eve 7 ay boyunca 7 kez taşlı saldırıda bulunup, camları kırmakla suçlanan Mehmet K. (25), gözaltına alındı.

7 Ay Süren Taşlı Saldırının Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Perihan Altındağ'ın (49) eşi ve oğlu ile yaşadığı eve 7 ay boyunca 7 kez taşlı saldırıda bulunup, camları kırmakla suçlanan Mehmet K. (25), gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mehmet K., adliyeye sevk edildi.

Fatih Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda, evlere temizliğe giderek, para kazanan Perihan Altındağ ve yüzde 99 oranında engelli eşi Nurullah Altındağ (50) ile oğlu Ersin Altındağ'ın (14) yaşadığı eve, son 7 ayda 7 kez taşlı saldırıda bulunuldu. Evin camları kırılırken, Altındağ ailesi, caydırıcı olması için güvenlik kamerası taktırdı. Güvenlik kameralarını fark eden saldırgan, bu kez yüzünü ceketle kapatarak, saldırılarını sürdürdü.

Aile fertlerini canından bezdiren, psikolojilerini bozan bu saldırıların basında haber olarak yer almasının ardından soruşturmayı derinleştiren polis, pencere taşlayan saldırganın Mehmet K. olduğunu tespit etti. Bugün saat 09.00 sıralarında operasyon yapan polis ekipleri, Mehmet K.'yi evinde gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Mehmet K.'nin neden taşlı saldırı gerçekleştirdiği hakkında konuşmadığı belirtildi. Mehmet K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 13.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.

Ev sahibi Perihan Altındağ ise aylar sonra derin nefes aldığını belirterek, polise teşekkür etti.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:48 Kaynak: DHA

Yunusemre, Manisa, Altındağ, Mehmet K, Güncel
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