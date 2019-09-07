Son Dakika Haberleri: 7 ayda 1,1 milyon gayrimenkul satıldı
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7 ayda 1,1 milyon gayrimenkul satıldı

35 dakika önce

Türkiye genelinde 7 ayda bir milyon 99 bin 430 adet gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlardan 4 milyar 465 milyon lira tapu harcı elde edildi.

7 ayda 1,1 milyon gayrimenkul satıldı, System.String[]

Türkiye genelinde 7 ayda bir milyon 99 bin 430 adet gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlardan 4 milyar 465 milyon lira tapu harcı elde edildi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:20 
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