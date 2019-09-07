7 ayda 1,1 milyon gayrimenkul satıldı
35 dakika önce
Türkiye genelinde 7 ayda bir milyon 99 bin 430 adet gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlardan 4 milyar 465 milyon lira tapu harcı elde edildi.
Türkiye genelinde 7 ayda bir milyon 99 bin 430 adet gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlardan 4 milyar 465 milyon lira tapu harcı elde edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:20
Bu kuzuları almak isteyenler 6 ay öncesinden sıraya giriyor! Tanesi 2 bin 500 lira 23 yıllık kariyerini noktalayan Samuel Eto'o, futbolu bıraktı AB ve Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatı neleri kapsıyor? Geliştirdiği karışımla ayakkabıları yakarak boyuyor