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7 ayda 112'ye gelen 2 milyon 510 bin 860 çağrının yüzde 57'si gereksiz - Son Dakika

7 ayda 112'ye gelen 2 milyon 510 bin 860 çağrının yüzde 57'si gereksiz

10.09.2021 15:30
7 ayda 112'ye gelen 2 milyon 510 bin 860 çağrının yüzde 57'si gereksiz, System.String[]

Acil çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara sunulması için 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Acil çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara sunulması için 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Özellikle gereksiz çağrıların gündemde olduğu toplantıda Vali Yazıcı, boş çağrıların başka acil durumları aksattığını ve bu tür çağrıların önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

2021 yılı ikinci 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, acil çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara sunulması için ilgili kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve devamlılığını sağlamak amacıyla Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Dr. Atıf Çiçekli, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, SG Antalya Grup Komutanı SG. Yrb. Murat Sezgin, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, AFAD İl Müdürü Fevzi Timur ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak katıldı. Toplantıda sunum gerçekleştiren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, sistem, işleyiş, faaliyetler, 2021 yılı verileri ve hedefler hakkında bilgiler aktardı.

"İyi bir sınav verdik"

Manavgat'ta 28 Temmuz günü 4 farklı noktada başlayan yangından bu yana teyakkuzda olduklarını belirten Vali Yazıcı, özellikle yangının ilk günlerinde tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, hayırsever dernekler ve vatandaşlar olmak üzere bu büyük yangınla mücadele ettiklerini ifade ederek, "Bu zorlu süreçte bence iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Yangın çok büyüktü. Gerek söndürme gerekse sonrasında vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için mücadelemiz devam ediyor. Yangın sonrası insani ihtiyaçlarla ilgili yapılan çalışmaları sahada etkin bir şekilde incelemeye ve denetlemeye devam ediyorum. Bu süreçte mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaraların sarılması noktasında çok büyük bir şikayet yok. Bu bizim açımızdan mutluluk verici. Bu da devletimizin ve milletimizin bu tür afetlerde yaraların sarılması noktasında birliğinin ve büyüklüğünün en büyük göstergesi. Bu zorlu süreçte devletin tüm kurumları harekete geçtiği gibi vatandaşlarımız da hem bireysel hem de çeşitli sivil toplum kuruluşları ve hayırsever derneklerimizle sahada yer aldı, destek oldu. Allah'a şükür yangın bölgesinde çok büyük bir sorunumuz yok. Ufak tefek sorunlar var ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Allah beterinden korusun" dedi.

"Boş çağrılarla ilgili çalışmalar planlamalıyız"

Toplantıda yapılan sunumda, 1 Ocak - 31 Ağustos tarihleri arasında sisteme gelen toplam 2 milyon 510 bin 860 çağrının yüzde 57'sinin gereksiz çağrılardan oluştuğunu bilgisi verildi. 112'ye gelen asılsız ihbarlar ve gereksiz çağrılarla mücadele etmek amacıyla gereksiz çağrılara yönelik çalışma ve kampanya düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Vali Yazıcı, "Vatandaşlarımıza bu tür gereksiz çağrılarda başka acil durumların aksadığını anlatmamız gerekli. Yıllara baktığımızda her yıl gereksiz çağrılarda azalma var. Ancak bunu daha aza indirmemiz gerekli. Bu tür gereksiz çağrılarla ilgili toplu taşıma, hastane, nüfus müdürlükleri, tapu müdürlükleri ve belediye girişleri gibi yerlere bu konuda bilgilendirici çalışmalar yaparak yayınlayalım. Vatandaşlarımızı bu konuda hassas davranmalarını, 112'nin gereksiz yere meşgul edildiğinde hizmetlerin aksadığını ve esas yardıma ihtiyacı olan kişilere ulaşmada sıkıntı yaşandığını çalışmalarla anlatalım" diye konuştu.

Toplantı sonunda 2021 yılı itibariyle yapılacak olan tüm tanıtım faaliyetleri, ihtiyaçlar ve hedeflerin belirtilmesiyle son buldu. Toplantı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını ziyaret ederek hizmetleri etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması noktasında değerlendirmelerde bulunan Vali Yazıcı, görevli personele çalışmalarında başarılar diledi. - ANTALYA

7 ayda 112'ye gelen 2 milyon 510 bin 860 çağrının yüzde 57'si gereksiz
7 ayda 112'ye gelen 2 milyon 510 bin 860 çağrının yüzde 57'si gereksiz
7 ayda 112'ye gelen 2 milyon 510 bin 860 çağrının yüzde 57'si gereksiz
7 ayda 112'ye gelen 2 milyon 510 bin 860 çağrının yüzde 57'si gereksiz
7 ayda 112'ye gelen 2 milyon 510 bin 860 çağrının yüzde 57'si gereksiz
7 ayda 112'ye gelen 2 milyon 510 bin 860 çağrının yüzde 57'si gereksiz

Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Antalya, 112, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 7 ayda 112'ye gelen 2 milyon 510 bin 860 çağrının yüzde 57'si gereksiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7 ayda 112'ye gelen 2 milyon 510 bin 860 çağrının yüzde 57'si gereksiz - Son Dakika
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