Son Dakika Haberleri: 7 Ayda 189 Bin Ton Fındık İhraç Edildi

7 Ayda 189 Bin Ton Fındık İhraç Edildi

14 dakika önce

Dünyanın en büyük fındık üreticisi ve ihracatçısı konumunda olan Türkiye, 2018-2019 sezonunun 7 ayda 189 bin 313 ton fındık ihracatı gerçekleştirirken karşılığında 1 milyar 89 milyon 657 bin dolar gelir sağladı.

7 Ayda 189 Bin Ton Fındık İhraç Edildi, System.String[]
Dünyanın en büyük fındık üreticisi ve ihracatçısı konumunda olan Türkiye, 2018-2019 sezonunun 7 ayda 189 bin 313 ton fındık ihracatı gerçekleştirirken karşılığında 1 milyar 89 milyon 657 bin dolar gelir sağladı.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2018-31 Mart 2019 döneminde, kentali (100 kg) 638 dolardan işlem gören fındık ihracatında 7 aylık dönemde 189 bin 313 ton fındık ihracatı karşılığında, 1 milyar 89 milyon 657 bin 942 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Geçen sezonun aynı döneminde, 191 bin 138 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 211 milyon 511 bin 709 dolar gelir elde edilmişti. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:38 Kaynak: İHA

Türkiye, fındık fiyatları, Ekonomi
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