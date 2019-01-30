7 Ayda 7 Kez Aynı Evi Taşlama Şüphelisi: Köpekleri Saldırmıştı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde Perihan Altındağ'ın (49) engelli eşi ve oğluyla yaşadığı eve 7 ayda 7 ayrı taşlı saldırı gerçekleştirerek, camlarını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet K.(25), 3 haftada bir polis merkezine giderek imza verme şartıyla serbest bırakıldı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde Perihan Altındağ'ın (49) engelli eşi ve oğluyla yaşadığı eve 7 ayda 7 ayrı taşlı saldırı gerçekleştirerek, camlarını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet K.(25), 3 haftada bir polis merkezine giderek imza verme şartıyla serbest bırakıldı. Saldırgan, ailenin beslediği köpeğin kendisine saldırması nedeniyle taşlama olaylarını gerçekleştirdiğini söyledi.



Perihan Altındağ ve yüzde 99 oranında engelli eşi Nurullah Altındağ (50) ile oğlu Ersin Altındağ'ın(14) yaşadığı Fatih Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'ndaki ev, son 7 ayda 7 kez taşlı saldırıya uğradı. Her saldırıda camları kılırlan aile, eve güvenlik kamerası taktırdı. Ancak güvenlik kameralarını fark eden saldırgan, yüzünü ceketiyle kapatarak, saldırılarına devam etti. Evlere temizliğe giderek ailesini geçindirmeye çalışan Perihan Altındağ'ın şikayeti üzerine polis hareteke geçti. Saldırganın Mehmet K. olduğu tespit edildi. Mehmet K. dün sabah evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Farklı suçlardan sabıka kaydı olduğu belirlenen Mehmet K. ifadesinde, "Evde köpek bakılıyor. Dışarıda gezerken bu köpek bana saldırdı. Köpeğe kızdığım için iki kere taşladım. Yedi kez taşlamadım. Başka bir husumetim yok" dedi. Adliyeye sevk edilen Mehmet K., sulh ceza hakimliği tarafından denetimli serbestlik getirilerek serbest bırakıldı. Mehmet K., 3 haftada bir Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek imza verecek.



- Manisa

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